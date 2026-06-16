À Rome, Gasp peut souffler : les prolongations de Dybala et Pellegrini sont imminentes, et le club s’active désormais sur le dossier Greenwood

« Je ne sais pas encore ce que je vais faire, tous les clubs sont une option ». Pourtant, les déclarations que Paulo Dybala a accordées il y a seulement quelques jours à ESPN en Argentine semblent déjà loin : la prolongation de son contrat avec l’AS Rome paraît imminente, notamment grâce à la perspective pour la « Joya » de retrouver la Ligue des champions. Les bookmakers le confirment : sa prolongation est cotée à 1,10 chez Sisal. Même scénario pour Lorenzo Pellegrini, proche de rempiler malgré une légère baisse de salaire afin de répondre aux exigences techniques de Gian Piero Gasperini, malgré l’arrivée de nouveaux renforts. La prolongation de l’ancien capitaine est cotée à 1,05 chez Betflag.





Côté renfort, l’Anglais Mason Greenwood, ailier ou milieu offensif gaucher que Gasp n’a pas réussi à dénicher chez Leon Bailey, est toujours en pole. Son arrivée en provenance de l’Olympique de Marseille (37 buts en deux saisons) voit sa cote baisser de 2,50 à 2,00.