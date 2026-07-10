Des sources proches de la star sénégalaise Sadio Mané ont formellement démenti les informations circulant au sujet de sa retraite internationale, affirmant que les déclarations qui lui sont attribuées sont « entièrement fabriquées » et ont été générées par l'intelligence artificielle, un incident qui met en lumière la gravité de la désinformation médiatique numérique.

Le journal sénégalais « Le Quotidien » avait publié ce vendredi, quelques jours après l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, des déclarations attribuées à Mané dans lesquelles il annonçait sa retraite internationale, avant de reconnaître par la suite que ces propos étaient « inventés » et avaient été générés par l’intelligence artificielle.

De nombreux médias internationaux ont relayé cette fausse nouvelle avant de présenter des excuses officielles, illustrant la vitesse à laquelle les informations trompeuses se propagent à l’ère numérique.

Le journaliste Malang Sani a formellement démenti cette rumeur auprès de l’agence Sport News Africa, citant l’entourage du joueur et affirmant qu’il n’avait fait aucune déclaration sur sa retraite internationale depuis l’élimination des « Lions de la Teranga ».

Rappelons que Mané, âgé de 32 ans, avait déclaré lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations qu’il s’agissait peut-être de son dernier tournoi continental, sans pour autant avoir pris de décision définitive concernant son avenir avec les « Lions de la Teranga », ce qui rend douteuses toutes les autres déclarations qui lui sont attribuées.