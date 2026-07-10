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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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À retenir : la rumeur, générée par une intelligence artificielle, est infondée : Sadio Mané n’a pas mis fin à sa carrière internationale

Sénégal
Sadio Mané
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L’intelligence artificielle est devenue une menace

Des sources proches de la star sénégalaise Sadio Mané ont formellement démenti les informations circulant au sujet de sa retraite internationale, affirmant que les déclarations qui lui sont attribuées sont « entièrement fabriquées » et ont été générées par l'intelligence artificielle, un incident qui met en lumière la gravité de la désinformation médiatique numérique.

Le journal sénégalais « Le Quotidien » avait publié ce vendredi, quelques jours après l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, des déclarations attribuées à Mané dans lesquelles il annonçait sa retraite internationale, avant de reconnaître par la suite que ces propos étaient « inventés » et avaient été générés par l’intelligence artificielle.

De nombreux médias internationaux ont relayé cette fausse nouvelle avant de présenter des excuses officielles, illustrant la vitesse à laquelle les informations trompeuses se propagent à l’ère numérique.

Le journaliste Malang Sani a formellement démenti cette rumeur auprès de l’agence Sport News Africa, citant l’entourage du joueur et affirmant qu’il n’avait fait aucune déclaration sur sa retraite internationale depuis l’élimination des « Lions de la Teranga ».

Rappelons que Mané, âgé de 32 ans, avait déclaré lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations qu’il s’agissait peut-être de son dernier tournoi continental, sans pour autant avoir pris de décision définitive concernant son avenir avec les « Lions de la Teranga », ce qui rend douteuses toutes les autres déclarations qui lui sont attribuées.

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