L'annonce faite ce mardi par la Fédération sénégalaise de football, concernant la nomination du Français Patrick Vieira au poste de nouveau directeur technique de la sélection, n'est pas passée inaperçue dans les couloirs de la Fédération, bien qu'elle était attendue depuis plusieurs jours.

L'annonce officielle de la nomination de Vieira est intervenue un jour après une réunion d'urgence du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, tenue par visioconférence, hier lundi soir.

La Fédération sénégalaise a déclaré dans un communiqué officiel : « La Fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique, les médias et l'ensemble des acteurs du football que son comité d'urgence a tenu une réunion extraordinaire par visioconférence le lundi 17 août 2026, à 15 heures précises. »

Le communiqué ajoute : « Après délibérations, le comité d'urgence a approuvé à l'unanimité la nomination de Patrick Vieira au poste de sélectionneur de l'équipe nationale A du Sénégal. »

Une unanimité seulement sur le papier ?

Bien que la Fédération sénégalaise ait affirmé que la décision de nommer Vieira avait recueilli l'unanimité des membres du comité d'urgence, cette unanimité ne reflète pas, selon des rapports de presse sénégalais, la réalité de ce qui s'est passé au cours de la réunion et dans les jours qui l'ont précédée.

Selon les informations du journaliste d'investigation Khadim Diakhaté, rapportées par le journal sénégalais « L'Observateur », le choix de l'entraîneur français a d'abord suscité de « vifs échanges » et des « tensions » entre les membres du comité exécutif.

D'après le site « Afrik-Foot », l'objection n'était pas liée uniquement à la personne de Vieira, puisque certains membres de la Fédération n'étaient pas totalement convaincus par le dossier de l'entraîneur français, dont le parcours d'entraîneur a connu un recul au cours des dernières saisons, notamment après sa dernière expérience avec le Genoa. Mais le point le plus controversé était la manière dont le dossier de la nomination a été géré.

Les rapports indiquent qu'un certain nombre de membres du comité exécutif ont adressé des critiques au président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, en raison de la gestion solitaire du dossier et du manque d'implication suffisante des membres du comité exécutif dans le processus de choix du nouvel entraîneur.

Les divergences ont dépassé, selon les rapports, la question du choix de Vieira pour atteindre un débat plus large lié à la manière de gérer la Fédération, ainsi qu'au respect des textes réglementaires et des procédures en vigueur en son sein.

Vieira face à une nouvelle mission

La Fédération sénégalaise devrait présenter son nouvel entraîneur aux médias à une date qui n'a pas encore été fixée, la Fédération ayant précisé que la date de la conférence de presse « fera l'objet d'une annonce ultérieure ».

Vieira, âgé de 50 ans, entamera au cours de la prochaine période ses concertations avec les responsables de la Fédération au sujet de la composition de son staff technique, en vue de commencer officiellement sa mission avec les Lions de la Teranga.

L'entraîneur français devrait percevoir un salaire mensuel de 35 millions de francs CFA, soit l'équivalent d'environ 53 357 euros.