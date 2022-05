A quoi ressemblera la Juventus 2022/23 : de Pogba à Di Maria, la stratégie de transfert des Bianconeri

La Vieille Dame va changer de peau de manière décisive : plusieurs greffes sont prévues, et presque toutes les zones du terrain seront retouchées.

Non, ce ne sera pas un mercato comme les autres. Pour la Juventus, ce sera le mercato à ne pas rater. Révolution-évolution, avec plusieurs changements à l'horizon, à la recherche d'une compétitivité maximale. Après deux quatrièmes places consécutives, en somme, il est temps pour la Vieille Dame de se remettre à penser au Scudetto. Tout cela, bien sûr, en essayant d'améliorer son parcours en Ligue des champions. Objectif : passer, après trois années consécutives, les huitièmes de finale.

Des petites retouches à chaque ligne

Pas d'excuses. Pour la direction, pour l'entraîneur et pour les joueurs. La Juve, fondamentalement, ne peut plus faire d'erreurs. C'est pourquoi, en vue de la saison prochaine, ils ont commencé à allumer les moteurs à Continassa. Car il y a tant à faire. Ce mercato promet d'être astucieux, et il ne pourrait en être autrement compte tenu du macro-investissement hivernal de Dusan Vlahovic, mais en même temps il sent la poudre. Tous les secteurs de jeu - à l'exception du gardien de but - seront retouchés. Avec au moins - approximation par défaut - six renforts prévus.

Cela commence par la défense : dans l'axe et le côté gauche, avec le manager général Federico Cherubini qui travaille pour remplacer Giorgio Chiellini et, probablement, Luca Pellegrini. Le premier, à présent, est de l'histoire ancienne : et quelle histoire ! Après 17 ans dans les rangs de la Vieille Dame, en effet, le désormais ancien 3 de la Juventus a décidé de terminer sa carrière par un dernier défi professionnel. Les indices, et les informations, mènent au Los Angeles FC, la franchise américaine ayant l'intention de formaliser l'accord dans les prochains jours. Plus incertain, en revanche, est l'avenir du joueur latéral romain de 23 ans qui, pourtant, a une belle cote en Italie et à l'étranger.

Pas encore de cible concrète en défense

Il y a beaucoup d'idées, mais encore peu de viande sur le feu. Gabriel d'Arsenal ? Une piste à l'étude, pour l'instant. Koulibaly de Naples ? Une suggestion. Acerbi qui quitte la Lazio ? Plus proposé par le club romain que désiré par la Juve. En bref, un travail en cours, avec une liste qui pourrait bientôt proposer quelques noms supplémentaires. A gauche, la Juve flirte depuis quelque temps avec Emerson Palmieri, de retour à Chelsea après sa bonne année à Lyon. Le latéral brésilien, naturalisé italien, est apprécié à Turin depuis son passage à la Roma et, qui sait, peut-être est-ce la bonne occasion pour célébrer un mariage maintes fois évoqué. Dans le même temps, surveillez la ligne verte : de la montée en puissance de Destiny Udogie avec l'Udinese à Andrea Cambiaso du Genoa (avec l'Inter et Naples comme autres clubs intéressés).

Pogba, priorité absolue de la Juventus

Le milieu de terrain est un chapitre capitale. Un secret de polichinelle : la grande cible s'appelle Paul Pogba. Ici, en mettant sur la table une offre de trois ans à 7,5 millions nets plus les bonus par saison, la Vieille Dame espère obtenir le oui fatidique. Le sentiment, et peut-être un peu plus, est que la proposition doit être lissée. Visant, peut-être, une poignée de main de quatre ans. Le reste devra être fait par la star transalpine de 29 ans, qui gagnerait sans doute plus ailleurs. Mais après une nouvelle expérience peu excitante avec Manchester United, le retour au pays serait probablement la meilleure chose à faire. C'est pourquoi, les lumières éteintes, la Juve sent concrètement qu'elle peut réussir le coup.

Sa valise à la main, c'est Arthur, qui est sur le départ, désireux de se mesurer ailleurs pour se relancer, courtisé depuis des mois par Arsenal. Rembobinons la bande : si en janvier les Gunners avaient décidé d'ouvrir la porte à un prêt d'un an et demi, à l'heure actuelle, l'ancien joueur du Barça serait dans la cour de Mikel Arteta et, probablement, Rodrigo Bentancur serait resté en Italie. La transaction sera-t-elle reportée de six mois ? Nous verrons bien. Entre-temps, et il ne pouvait en être autrement, l'agent Federico Pastorello a commencé à regarder autour de lui.

Quid de la jeunesse au milieu de terrain ?

Avec les adieux d'Arthur, la Juventus pourrait donc ouvrir ses portes à un nouveau jeune joueur dans l'entrejeu en plus de Pogba. Mais nous devons comprendre, en priorité, quels sont les plans de Cherubini et de ses partenaires concernant la jeunesse. Derrière, au niveau du talent, ils poussent. Les deux Nicolò Fagioli et Rovella, Filippo Ranocchia et Fabio Miretti. Combien en restera-t-il ? La décision finale reviendra à Max Allegri.

Pour Fagioli, dans les prochains jours, la rencontre avec son entourage sera décisive. Lié à la Juve jusqu'en 2023, le joyau originaire de Plaisance veut être rassuré sur son avenir. Rovella, pour sa part, espère rester. Alors que Ranocchia, qui va prolonger à la fin du mois, partira probablement en prêt en Serie A. Et Miretti ? Pour lui, il y a un air de reconfirmation. Note importante : Aaron Ramsey, va effectuer son retour des Rangers, avec l'interruption consensuelle de son prêt.

Un grand ménage en attaque

En attaque, les idées et le mouvement au pouvoir. Un énorme ménage va avoir lieu. Paulo Dybala s'en va et Federico Bernardeschi est plus proche de dire non pour rester que de oui (en l'état actuel des choses) Alvaro Morata et Moise Kean sont également sur le départ. Une place est disponible et pourrait être assurée par Matias Soulé. L'autre, peut-être, par un de ses compatriotes mis à la porte par le PSG : Angel Di Maria, comme l'a indiqué GOAL à plusieurs reprises.

Les Bianconeri, depuis quelques semaines, ont engagé le dialogue avec les agents de Fideo. La partie intéressée voit en la Juve la bonne opportunité au bon moment. Le niveau du championnat, un club prestigieux, l'opportunité de préparer la Coupe du Monde au sommet et de clôturer la errance européenne par une dernière grande expérience attirent l'Argentin. Son âge (34 ans) et le salaire demandé (près de 7 millions nets) méritent une double réflexion approfondie. Mais la valeur du joueur n'est pas contestée et, ce n'est pas un hasard, la Juventus est très intriguée par l'opportunité de saisir une opportunité luxueuse.