Le journaliste Ibrahim Fayek a dévoilé les coulisses mouvementées du départ de l'entraîneur adjoint Bassem Ali du nouveau staff technique de l'équipe d'Égypte dirigé par Ali Maher, alors même que la Fédération égyptienne de football avait officialisé sa nomination hier, dimanche.

Fayek a indiqué, via son compte officiel sur Facebook, que Bassem Ali avait intégré le stage de l'équipe nationale et participait déjà aux préparatifs du match contre le Malawi dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations, avant d'être informé de la décision lui interdisant de descendre aux entraînements, sur ordre de la Fédération.

Il a ajouté que Bassem Ali avait été surpris par cette décision lui interdisant de participer aux entraînements, précisant que c'est Ali Maher qui l'en avait informé, ce qui a soulevé des interrogations sur la manière dont l'entraîneur a été traité, d'autant qu'il avait déjà rejoint le stage et commencé la préparation du prochain match.

Fayek a poursuivi en déplorant ce qui s'est passé : « On le nomme, il se présente, et ensuite vous invoquez la licence d'entraîneur ? Mais c'est un échec de votre part dès le départ, ce n'est pas une excuse, vous l'avez nommé, vous l'avez annoncé, il a intégré le stage, et puis vous lui dites de prendre ses affaires et de partir ? »

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Le journaliste a poursuivi en critiquant la façon dont la décision a été prise : « Si vous aviez nommé quelqu'un dès le départ, nommez-le et c'est réglé, qui vous aurait dit quoi que ce soit ? », faisant allusion au fait que les objections relatives à la licence d'entraîneur auraient dû être tranchées avant l'annonce officielle de la nomination de Bassem Ali et de son intégration au stage de l'équipe nationale.

La Fédération égyptienne de football avait annoncé la nomination de Bassem Ali comme entraîneur adjoint au sein du nouveau staff technique de l'équipe d'Égypte dirigé par Ali Maher, qui a pris les rênes en remplacement de Hossam Hassan, avant que l'entraîneur ne suscite la polémique avec un message publié sur son compte personnel Instagram, dans lequel il a évoqué la fin de son aventure avec le staff technique.

Bassem Ali a écrit dans son message : « Dieu l'a décrété et a accompli ce qu'Il a voulu, en premier et en dernier lieu, et notre Seigneur ne fait jamais de mal à qui que ce soit, je me soumets à Sa sagesse, louange et remerciements à Dieu en toute circonstance. Je souhaite que les gens soutiennent et appuient le capitaine Ali Maher et son respectable staff technique, auquel j'ai eu l'honneur d'appartenir, et à qui je souhaite toute la réussite dans la prochaine étape. J'aurais aimé être présent avec eux et représenter l'équipe nationale de notre pays, car c'est un grand honneur pour tout entraîneur d'être présent et de représenter l'équipe nationale de notre pays. Toute la réussite à ce respectable staff qui mérite soutien et appui, et notre Seigneur me dédommagera à Sa place, si Dieu le veut, Seigneur des mondes. »