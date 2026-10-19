Tout a commencé par la spectaculaire victoire du Barça (5-2), samedi, sur le terrain du Betis, quatrième du classement. En raison notamment de l’expulsion du milieu de terrain du Betis Facundo Bernal, provoquée par Lamine Yamal, l’entraîneur du Betis Manuel Pellegrini a ensuite laissé éclater sa colère, parlant d’« une honte » et de « décisions incompréhensibles et inexplicables ».

Barcelone et l’arbitrage étant des sujets particulièrement sensibles au Real, l’entraîneur madrilène José Mourinho a été interrogé à ce sujet dimanche, après la victoire de son équipe contre le FC Séville. Un journaliste voulait savoir précisément ce qu’il avait pensé de l’arbitrage de Ricardo de Burgos.

Mourinho a livré une réponse surprenante : « Je n’ai pas vu le match. Ni rediffusion, ni temps forts, rien. J’ai regardé Leipzig à la place. » Le match de Bundesliga entre Leipzig, prochain adversaire du Real en Ligue des champions, et le Bayern (1-6) avait lieu en même temps que celui de Barcelone sur le terrain du Betis.

Mourinho a expliqué : « Je voulais seulement penser à Séville, mais j’avais déjà fait mes devoirs pour ce match. » Pour préparer une rencontre, il est « de la vieille école » et s’installe seul ou avec un assistant au centre d’entraînement de Valdebebas avant les matches : « Là-bas, je peux bien me concentrer. J’ai regardé Bayern-Leipzig et je n’ai rien suivi d’autre. Ce n’est pas une blague, je n’ai vraiment pas vu le match. »

Mais la rencontre ayant fait grand bruit, elle n’est pas totalement passée inaperçue à ses yeux : « Plus tard, j’ai entendu les discussions à ce sujet. Et cela ne m’a pas surpris non plus. » Il a ajouté avec le sourire : « Une journée normale au bureau. »

Mais l’adversaire du Real dimanche s’est lui aussi estimé lésé. Au FC Séville, tout le monde était d’accord pour dire qu’Arda Güler, auteur d’un but de rêve, aurait dû être expulsé pour un supposé coup de coude lors d’un duel à la course avec Peque Fernandez.

Mourinho n’a pas voulu se prononcer sur ce point, puisqu’aucune image télévisée ne permet d’établir clairement ce qui s’est passé. Mais si le Real devait un jour être avantagé, il « n’hésiterait pas à l’admettre », a assuré le Portugais.

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Quand le Real et Barcelone s’affronteront-ils lors du Clasico ?

Le Real, contre Leipzig, et Barcelone, contre le PSG, joueront donc en Ligue des champions en milieu de semaine. Leur attention se tournera ensuite vers leur confrontation directe en championnat. « Je ne consacrerai pas une minute à notre prochain adversaire en championnat avant mercredi, 23 heures », a précisé Mourinho.

Les Blancos de Mourinho seront déjà sous pression dimanche soir lors de leur déplacement au Camp Nou : après neuf journées, ils n’occupent que la troisième place du classement et comptent déjà six points de retard sur le Barça, solide leader.