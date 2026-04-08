Nouveau coup dur pour le FC Barcelone : à quelques heures seulement du coup d’envoi de son quart de finale aller de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, prévu ce mercredi soir au Wanda Metropolitano, le club catalan a enregistré la blessure d’une de ses jeunes pépites.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Fermín López a reçu un coup à la tête lors de la séance d’entraînement matinale dirigée ce mercredi, et son état a été immédiatement évalué par le staff médical.

Selon le média catalan, le milieu de terrain n’a pas même pas quitté le bus à l’arrivée de la délégation à l’hôtel, une précaution destinée à préserver son confort et à éviter tout risque d’aggravation.

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Par ailleurs, Diego Simeone avoue encore hésiter sur deux positions dans son onze de départ, signe que la rencontre s’annonce aussi tactique que palpitante.

Selon le média catalan, cette blessure mineure ne devrait toutefois pas l’empêcher d’être à la disposition de l’entraîneur Hansi Flick pour la rencontre de ce soir.

Les Blaugranas espèrent d’ailleurs régler l’affaire dès ce soir au Camp Nou, tant un déplacement retour à Madrid s’annoncerait ardu, comme l’a montré le match de Liga remporté de justesse 2-1 dans les ultimes secondes il y a quelques jours.