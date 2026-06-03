Denzel Dumfries a déjà passé sa visite médicale mercredi, comme l'a révélé Noa Vahle sur Vandaag Inside. L'international néerlandais est désormais sur le point de finaliser le transfert de ses rêves vers le Real Madrid.

Le transfert du latéral droit de l’Inter vers le Real Madrid s’est soudainement accéléré ces derniers jours, après le feu vert donné par José Mourinho. Le joueur s’apprête ainsi à signer un contrat jusqu’en 2030 avec le club madrilène.

Selon certaines sources, le club madrilène activerait la clause libératoire de 20 millions d’euros inscrite dans le contrat du Néerlandais. Ce dernier doit prendre la succession de Dani Carvajal, lequel pourrait emprunter le chemin inverse, Milan ayant manifesté son intérêt.

Selon Vahle, le joueur a d’ailleurs déjà passé sa visite médicale mercredi : en pleine préparation de la Coupe du monde avec les Oranje, il a été examiné aux Pays-Bas plutôt qu’à Madrid.

S’il est suspendu pour le match de préparation contre l’Algérie, en raison de son carton rouge reçu en mars face à l’Équateur, le joueur de 71 sélections était bien présent mercredi au stade De Kuip.

« Contrairement à ce qu’ont rapporté certains médias étrangers, Dumfries, bien que suspendu, sera “tout simplement” présent au stade De Kuip », confirme également Mike Verweij pour le journal De Telegraaf.

Mercredi, c’est Mats Wieffer qui prendra le relais au poste de latéral droit des Oranje. Âgé de 26 ans et pensionnaire de Brighton & Hove Albion, il vient de conclure une saison très convaincante en Premier League.