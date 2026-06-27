Cody Gakpo, attaquant de Liverpool et des Pays-Bas, et sa compagne Nowa van der Beek ont annoncé la perte de leur enfant à naître durant la grossesse, mettant fin à leur rêve de parentalité.

Noa a publié sur son compte Instagram un message empreint de tristesse dans lequel elle a déclaré : « C’est le cœur brisé que nous vous faisons part de la terrible nouvelle du décès de notre petit enfant pendant la grossesse. Merci pour votre amour et votre soutien », avant de révéler le prénom de l’enfant disparu : « Élia Raphaël Jacobo… Nous t’aimerons pour toujours, et tu resteras notre fils pour toujours. »

Cette tragédie touche le joueur des « Moulins » au sommet de sa carrière, alors qu’il brille lors de la Coupe du monde 2026 et se prépare à affronter le Maroc en seizièmes de finale.

Le couple, ensemble depuis décembre 2020 et installé en Angleterre après le transfert de l’attaquant en Premier League, affronte aujourd’hui l’épreuve émotionnelle la plus difficile que des parents puissent connaître.