À quelques heures du coup d’envoi de France-Angleterre, Kylian Mbappé a partagé un message émouvant sur les réseaux sociaux

Didier Deschamps sera samedi pour la dernière fois sur le banc de touche avec l'équipe de France. Quelques heures avant le coup d'envoi du match pour la troisième place de la Coupe du monde contre l'Angleterre (23 h, heure néerlandaise), Kylian Mbappé a rendu un bel hommage au sélectionneur, qui était à la tête de l'équipe depuis 2012.

Ensemble, ils ont conquis un titre mondial en 2018, atteint la finale en 2022 et disputé les demi-finales cette année.

Sous la houlette de Deschamps, Mbappé s’est imposé comme une véritable légende de la Coupe du monde. L’attaquant a inscrit à lui seul huit buts lors de cette édition et figure désormais au classement des meilleurs buteurs de l’histoire, à une seule unité du record de Lionel Messi, son aîné de douze ans (21 contre 20).

« Aujourd’hui, c’est ta dernière danse », écrit Mbappé, 27 ans. « Toi qui nous as tant donné. Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons failli à cette tâche. »

« Il est très difficile de trouver les mots pour décrire tout ce que tu as apporté en quatorze ans. Tu as été une figure clé de la renaissance de cette équipe. Les gens n’ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l’histoire s’en chargeront… »

« Merci de m’avoir offert la chance de représenter mon pays sur la plus grande scène pendant toutes ces années. Je me sens privilégié d’avoir évolué aux côtés d’une des plus grandes légendes de notre nation, et je ne garde que d’excellents souvenirs de ce que nous avons vécu et accompli ensemble. »

« Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure, et encore merci pour tout ce que tu as apporté à ce maillot qui compte tant pour nous », a déclaré Mbappé. Le capitaine des Bleus disputera contre l’Angleterre son 106e et dernier match international sous les ordres de Deschamps, qui a pu se réjouir à 64 reprises d’un but de son attaquant.

Deschamps fait partie, aux côtés de Mario Zagallo (Brésil) et de Franz Beckenbauer (Allemagne), d’un cercle extrêmement restreint de personnes ayant été sacrées championnes du monde à la fois en tant que joueur et en tant que sélectionneur. Il a également joué un rôle clé au sein du légendaire Olympique de Marseille, qui fut en 1993 le premier club français à remporter la Ligue des champions.

En 2000, il a également remporté l’Euro avec les Bleus, battant l’Italie, bête noire des Oranje, au stade De Kuip. En tant que capitaine, il a été le premier à soulever le trophée, tout comme deux ans plus tôt lors de la Coupe du monde 1998 organisée dans son pays.