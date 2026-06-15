À quelques heures de son affrontement avec la France, le Sénégal retrouve un atout majeur

À la veille de son entrée en lice face à la France dans le cadre de la Coupe du monde 2026, le staff technique des Lions, emmené par Pape Thiaw, a enregistré une bonne nouvelle : l’ensemble des joueurs sénégalais a pu reprendre normalement l’entraînement.

Selon le site « Foot Mercato », l’ensemble du groupe a repris l’entraînement.

La nouvelle la plus attendue est le retour d’Idrissa Gana Gueye, qui a immédiatement soulagé le staff technique et les supporters.

Le milieu d’Everton, qui avait dû quitter une séance précédente suite à une légère blessure, avait été préservé par le staff médical par mesure de précaution.

Lundi, le vice-capitaine a repris l’entraînement collectif à part entière et a participé à l’intégralité de la séance sans aucune restriction apparente. Sa présence met fin aux inquiétudes concernant son état physique et constitue un signe positif pour Babi Thiaw avant le match contre les Bleus.

Le Sénégal peut donc préparer ce match avec un groupe au complet et l’espoir d’un résultat positif.