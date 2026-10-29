À quelque chose malheur est bon : le choc d'Al-Hilal soulage Inzaghi du casse-tête Al-Dawsari

La blessure du Brésilien Gabriel Martinelli, l'ailier d'Al-Hilal, pourrait constituer une mauvaise nouvelle pour les supporters du club, mais elle pourrait en même temps offrir à l'Italien Simone Inzaghi l'occasion de résoudre un casse-tête tactique attendu de longue date, avant la rencontre très attendue face à Al-Fateh en Roshn Saudi League.

Al-Hilal se prépare à affronter Al-Fateh à 21 heures samedi prochain, dans le cadre de la 12e journée de la Roshn Saudi League, avec des prévisions quant à la persistance de l'absence de Martinelli en raison de sa blessure, tandis que le Néerlandais Sumerville devrait faire son retour dans le onze de départ, après avoir manqué la dernière rencontre face à Al-Shamal du Qatar pour cause de suspension.

Malgré l'impact attendu de l'absence de Martinelli, ces absences pourraient profiter à Salem Al-Dawsari, le capitaine d'Al-Hilal, qui est désormais pressenti pour effectuer son retour dans le onze de départ en compétitions nationales, pour la première fois depuis 163 jours, une occasion qui pourrait rebattre les cartes offensives d'Inzaghi.

La rencontre face à Al-Feiha lors de la dernière journée du championnat de la saison passée, le 21 mai, avait constitué la dernière titularisation de Salem sur le plan national, avant qu'il ne manque huit journées de championnat, incluant les matchs contre Al-Faisaly, Al-Feiha, Al-Ahli, Al-Shabab, Neom, Al-Taawoun et Al-Ittihad, en plus de la rencontre face à Al-Raed en seizièmes de finale de la Coupe du Roi.

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Après son retour sur les terrains, l'entraîneur italien s'est contenté d'accorder à Salem des minutes limitées lors des rencontres face à Al-Hazem et Al-Qadsiah, puisqu'il a disputé une minute contre le premier et deux minutes contre le second, dans le cadre de sa réintégration progressive à l'atmosphère de la compétition, avant d'obtenir une plus grande opportunité face à Al-Shamal du Qatar.

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Al-Dawsari, âgé de 35 ans, a participé à la rencontre face à Al-Shamal dans le cadre de la 3e journée de l'AFC Champions League Elite, lundi dernier, et a réussi à inscrire l'unique but d'Al-Hilal, malgré la défaite de l'équipe sur le score de 1-3, envoyant ainsi un message positif quant à sa forme et sa capacité à apporter un plus sur le plan offensif.

La blessure de Martinelli pourrait offrir au capitaine d'Al-Hilal l'occasion de retrouver le onze de départ face à Al-Fateh, d'autant plus que l'équipe a besoin d'options offensives capables de faire la différence, mais la décision finale restera entre les mains d'Inzaghi, en fonction de l'état de forme du joueur et de la vision du staff technique.

Al-Hilal occupe la tête du classement de la Roshn Saudi League avec 27 points, tout en disposant d'un match en retard face à Al-Riyadh de la 9e journée, ce qui fait de la rencontre face à Al-Fateh une étape importante pour poursuivre la course au sommet, alors que Salem Al-Dawsari espère retrouver son rôle de titulaire après une longue période d'absence et une montée en puissance progressive.