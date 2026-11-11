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Peter Schmeichel a accusé Manchester United de manquer de respect à Michael Carrick. L’entraîneur, sous le feu des critiques, continue de diriger les entraînements alors que le club prépare l’arrivée de Mauricio Pochettino pour le remplacer. La légende de Manchester United insiste sur le fait que Carrick n’est pas responsable de la mauvaise passe de l’équipe et estime que le conseil d’administration devrait soit le soutenir, soit mettre fin dès maintenant à son calvaire.

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Schmeichel s'en prend à la direction de Manchester United

Carrick devrait être limogé après que le directeur général Omar Berrada et le directeur du football Jason Wilcox se sont rendus à Monaco pour rencontrer le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe. Le sélectionneur des États-Unis, Pochettino, est pressenti pour lui succéder. Pourtant, comme le rapporte le Daily Mail, Carrick a dirigé l'entraînement à Carrington mercredi, pour la deuxième journée consécutive.

S'exprimant dans The Overlap Daily, Schmeichel a déclaré : « Je trouve la façon dont les choses se déroulent très irrespectueuse envers lui. Honnêtement, je ne pense pas qu'il fasse quoi que ce soit de mal. Je sais où se situe au classement l'équipe qu'il dirige, mais je ne lui en attribue pas toute la responsabilité. »

L'ancien gardien met en cause le recrutement, pas Carrick

United se trouve dans la zone de relégation pendant la trêve internationale et n'a plus gagné en Premier League depuis fin août, malgré des retours au score en fin de match contre Roma et Aston Villa. Schmeichel estime que le problème vient des responsables du recrutement au club, soulignant que United a encaissé 30 buts en 10 matches.

« Ils ont passé tout un mercato sans recruter le moindre défenseur, a-t-il déclaré. Il a un peu été question de l'arrivée de Lewis Hall au club, ou d'une tentative pour le recruter. Cela ne s'est pas fait. Ils ont donc acheté trois milieux de terrain. »

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Schmeichel s'indigne de voir Manchester United faire traîner le départ de Carrick

Schmeichel reconnaît que les entraîneurs restent rarement longtemps en poste en Premier League, mais la manière dont United gère ce changement le met en colère. « S'ils cherchent quelqu'un d'autre, alors qu'ils le relèvent de ses fonctions, a-t-il déclaré. Qu'ils ne le laissent pas venir à l'entraînement comme hier. Il a dirigé l'entraînement hier. À quel point est-ce irrespectueux ? »

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« C'est quelqu'un de très, très bien. C'est l'une des personnes les plus gentilles que vous rencontrerez dans votre vie. Alors, traitez-le avec respect. Dites-lui : “Désolé, mon vieux. Nous ne pensons pas que tu représentes l'avenir ici. Voici un chèque. Passe à autre chose.” Mais ils ne le font pas. Ils font traîner les choses. »

Quelle suite pour Carrick et Pochettino ?

Les dirigeants de United doivent s'entretenir avec Pochettino dans la nuit et se préparent à annoncer son licenciement à Carrick en personne jeudi. Il en coûtera environ 7 millions de livres sterling pour libérer Pochettino de son contrat avec les États-Unis, une somme que United est prêt à payer.

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On ne sait toujours pas s'il dirigera les États-Unis contre Haïti en Ligue des nations de la CONCACAF avant de prendre ses fonctions. Après la trêve, un déplacement à Anfield pour affronter Liverpool attend United.