À quatre jours de la liste de Deschamps, Wissam Ben Yedder voit triple avec Séville

L'attaquant français Wissam Ben Yedder a fait parler la poudre ce dimanche, en marquant trois des cinq buts de Séville contre la Real Sociedad.

Wissam Ben Yedder est l'attaquant français en forme du moment et il l'a encore prouvé ce dimanche lors du match de Liga entre son équipe de Séville et la Real Sociedad (27e journée). En verve, l'ancien toulousain s'est offert un triplé lors de ce match, jouant ainsi un rôle prépondérant dans le probant succès des siens (5-2). Trois buts inscrits, et ce en l'espace de 13 minutes de jeu.

Après que le premier acte de la rencontre se soit achevé sur un score de parité, Ben Yedder s'est réveillé et a multiplié les gestes victorieux. Il a commencé son festival à la 48e minute, en reprenant un service de Jesus Navas. Puis, dix minutes plus tard, il a récidivé en trouvant la faille d'une puissante frappe. Puis, à la 61e, le buteur de l'équipe andalouse a profité d'une erreur de la défense adverse pour contrôler le cuir et conclure en beauté.

Ben Yedder a donc martyrisé Geronimo Rulli, le gardien de l'équipe basque. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il avait déjà signé le même exploit le 7 janvier 2017 juste après son arrivée à Sanchez Pizjuan.

3 - Wissam Ben Yedder is the first player to score two hat-tricks vs the same keeper (Geronimo Rulli) since the French arrived #LaLiga since three seasons ago. Miarma pic.twitter.com/qrPNAcVPEF — OptaJose (@OptaJose) 10 mars 2019

Une deuxième apparition avec les Bleus ne serait pas volée

Avec ce triplé, Ben Yedder totalise 15 buts en 24 rencontres de Liga cette saison. Le natif de Sarcelles a déjà dépassé son meilleur total sur un exercice en Espagne. Et, il n'est pas d'égaler son record personnel, qui date de sa dernière année à Toulouse (17 buts). La très belle forme du Française se vérifie aussi à travers le nombre de matches consécutifs où il s'est montré décisif puisqu'il en est actuellement à sept matches consécutifs comme titulaire (toutes compétitions confondues) avec au moins un geste décisif (8 buts et une passe).

Le rendement étincelant de Ben Yedder tombe à pic puisque dans quatre jours Didier Deschamps communiquera les joueurs sur lesquels il compte pour les matches des Bleus contre la Moldavie (22 mars) et l'Islande (25 mars). Même s'il existe une rude concurrence dans le secteur offensif, le patron tricolore peut difficilement rester insensible aux exploits de l'autre côté des Pyrenées de l'ancien chouchou du Stadium. Ce dernier attend d'honorer sa deuxième cape depuis presque un an, puisque ses débuts internationaux avaient eu lieu le 23 mars 2018 contre la Colombie.