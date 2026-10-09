À propos de la sanction disciplinaire : la Fédération portugaise surprend Cristiano Ronaldo

La Fédération portugaise de football n'a pas annoncé la sanction disciplinaire attendue à l'encontre de Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection nationale, malgré les prévisions d'une décision concernant son dossier, le dernier communiqué du conseil de discipline ne faisant aucune mention de la star d'Al-Nassr.

Le conseil de discipline de la Fédération portugaise de football a indiqué, dans un communiqué publié vendredi dernier à propos de diverses sanctions dans les compétitions amateurs, qu'il n'avait pas abordé le dossier de Ronaldo, laissant ainsi la sanction éventuelle à l'encontre du capitaine de la sélection en suspens, sans annonce officielle dans le communiqué.

Selon le journal portugais Record, la reconnaissance de sa faute par Ronaldo pourrait contribuer à réduire de moitié la sanction éventuelle, conformément aux règlements en vigueur, ce qui signifie que la suspension pouvant aller jusqu'à 6 mois pourrait être ramenée à 3 mois, tandis que le minimum passerait d'un mois à 15 jours.

La situation disciplinaire de Ronaldo attend toujours un règlement officiel, en l'absence de toute nouvelle annonce concernant la sanction dans le dernier communiqué, la situation devant s'éclaircir lorsqu'une décision officielle sera rendue à propos du dossier.