La Fédération portugaise de football n'a pas annoncé la sanction disciplinaire attendue à l'encontre de Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection nationale, malgré les prévisions d'une décision concernant son dossier, le dernier communiqué du Conseil de discipline ne faisant aucune référence à la star saoudienne d'Al-Nassr.

Le Conseil de discipline relevant de la Fédération portugaise de football a indiqué, dans un communiqué publié ce vendredi dernier au sujet de diverses sanctions dans les compétitions non professionnelles, qu'il n'avait pas abordé le cas de Ronaldo, laissant ainsi la sanction éventuelle contre le capitaine de la sélection en suspens, sans annonce officielle dans le communiqué.

Selon le journal portugais « Record », la reconnaissance de la faute par Ronaldo pourrait contribuer à réduire de moitié la sanction éventuelle, conformément aux règlements en vigueur ; ce qui signifie que la suspension, qui pourrait aller jusqu'à 6 mois, pourrait être ramenée à 3 mois, tandis que le minimum passerait d'un mois à 15 jours.

La situation disciplinaire de Ronaldo attend toujours un règlement officiel, en l'absence de toute nouvelle annonce concernant la sanction dans le dernier communiqué, la situation ne devant s'éclaircir qu'à la publication d'une décision officielle sur le dossier.