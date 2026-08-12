Le club de Chelsea a fixé un délai ultime à Manchester City pour présenter une offre officielle en vue de recruter l'Argentin Enzo Fernandez, alors que le club mancunien manifeste un intérêt croissant pour s'attacher les services du milieu de terrain argentin durant l'actuelle période des transferts.

Selon le journal « The Athletic », Chelsea a informé la direction de Manchester City ainsi que l'entourage de Fernandez que le club avait jusqu'à vendredi prochain 17 heures, heure britannique, pour présenter une offre d'une valeur de 120 millions de livres sterling, faute de quoi le joueur restera dans les rangs du club londonien.

Chelsea tranche sur sa position

Chelsea s'en tient à son évaluation financière du joueur, qui équivaut à environ 161 millions de dollars, affirmant que ce montant a été communiqué à l'agent de Fernandez depuis le mois de mai dernier.

Le club londonien estime que l'absence de l'offre requise avant l'échéance fixée fermera la porte à un départ du joueur, tout en étant conscient du vif intérêt que manifeste Manchester City pour obtenir ses services.

« The Athletic » avait révélé auparavant le souhait de Manchester City de recruter Fernandez, en raison de la relation forte qui unit le joueur à son ancien entraîneur Enzo Maresca, qui a récemment rejoint le banc du club mancunien.

Manchester City souhaite également s'attacher les services du milieu de terrain argentin pour en faire un remplaçant de Rodri, proche de rejoindre les rangs du Barça dans le cadre d'un transfert imminent.

Une relation particulière avec Maresca

Fernandez entretient une bonne relation avec Maresca depuis la période où l'entraîneur italien officiait à Chelsea, et cette relation perdure malgré le départ de ce dernier du club londonien.

Cela intervient à un moment où l'avenir du milieu de terrain argentin n'est toujours pas tranché au sein de Chelsea, après que le club a décidé cet été de ne pas le placer sur la liste des joueurs « non transférables ».

Fernandez avait été suspendu par Chelsea pour deux matchs en avril dernier, en raison de déclarations qu'il avait faites durant son passage avec la sélection argentine, dans lesquelles il avait critiqué certaines décisions de la direction du club, ainsi que des sous-entendus interprétés comme une ouverture à un transfert au Real Madrid.

Le contrat de Fernandez court jusqu'en 2032

Les négociations pour la prolongation du contrat du joueur restent au point mort, après que son agent Javier Pastore a évoqué plus tôt dans l'année l'absence de progrès tangible sur ce dossier.

Fernandez est lié à Chelsea par un contrat qui court jusqu'en 2032, ce qui confère au club anglais une position de force dans toute négociation éventuelle concernant son départ.

En revanche, son coéquipier au milieu de terrain Moises Caicedo était déjà intervenu pour l'inciter à poursuivre l'aventure avec Chelsea, après que le nom de Fernandez avait également été associé à un transfert au Real Madrid.