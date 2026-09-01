À prix cassé : le BVB recrute le joueur record d’Arsenal pour remplacer Giannis Konstantelias blessé

Le Borussia Dortmund est parvenu à trouver un accord avec Arsenal pour le prêt d’Ethan Nwaneri jusqu’à la fin de la saison. Le club de la Ruhr l’a annoncé mercredi.Selon les informations en circulation, le BVB versera pour cela un package global de cinq millions d’euros, salaire compris.

« Avec le prêt d’Ethan, nous avons réussi à attirer un milieu de terrain très talentueux et doté d’une énorme maîtrise technique. En raison de l’absence prolongée de Giannis Konstantelias, il était important pour nous de pouvoir encore renforcer notre effectif à court terme. Pour nous, la signature d’Ethan représentait désormais la meilleure solution possible sur le plan sportif. Nous sommes heureux d’avoir pu concrétiser cela peu avant la fermeture du mercato », a expliqué le directeur général sportif Lars Ricken.

Auparavant, des informations circulaient, selon lesquelles les Jaune et Noir voulaient en réalité aller piocher en Pologne du côté du Zaglebie Lubin et recruter l’international espoirs Marcel Regula. Un nom loin d’être inconnu en Bundesliga, puisque le joueur de 19 ans était considéré comme la priorité du 1. FC Cologne en cas de transfert de Said El Mala à Dortmund.

Regula aurait coûté jusqu’à dix millions d’euros. Les dirigeants emmenés par le directeur sportif Ole Book et le directeur général sportif ont toutefois renoncé à un transfert définitif. Du moins pour le moment. Le journaliste sportif polonais Mateusz Borek affirme cependant que le BVB souhaite continuer à observer Regula. L’attaquant figurerait toutefois aussi sur les tablettes de Burnley et du Feyenoord Rotterdam.

Nwaneri écrit l’histoire de la Premier League avec Arsenal

En faveur de Nwaneri, il y avait d’une part le package global plus avantageux, l’expérience au plus haut niveau absolu et le fait qu’il n’existe aucun accord d’achat avec les Gunners. Le joueur de 19 ans retournera à Arsenal après la saison et Konstantelias reprendra sa place dans le onze de départ du BVB une fois totalement rétabli.

Nwaneri a déjà été associé à plusieurs reprises à un transfert à Dortmund. Dès le mercato estival passé, les Jaune et Noir auraient pris la température auprès d’Arsenal, mais Nwaneri avait alors prolongé son contrat à Londres jusqu’en 2030 avant d’être immédiatement prêté à l’Olympique de Marseille.

Le milieu offensif axial est considéré comme un joueur à très fort potentiel et, malgré son jeune âge, il compte déjà 51 matches officiels (10 buts, 2 passes décisives) avec le champion d’Angleterre en titre. Lorsqu’il a fêté ses débuts en Premier League il y a presque exactement quatre ans, à seulement 15 ans et 181 jours, lors de la 8e journée contre Brentford, en entrant en toute fin de match, il a même établi le record du plus jeune joueur de l’histoire du championnat, un record toujours en vigueur aujourd’hui.

À Marseille, Nwaneri s’en est d’abord plutôt bien sorti, inscrivant son premier but dès ses débuts. Toutefois, la fin de saison s’est révélée particulièrement peu satisfaisante pour Nwaneri, et sans doute aussi pour Arsenal. À partir du début du mois d’avril, le teenager n’est entré qu’une seule fois en jeu, et seulement pour une demi-heure. Lors des quatre derniers matches de la saison, il est resté sur le banc pendant 90 minutes.

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Nwaneri sera-t-il immédiatement titulaire au BVB ?

Au BVB, Nwaneri pourrait déjà faire ses débuts dès le week-end prochain lors du déplacement chez Hoffenheim - peut-être même directement d’entrée. En plus de l’absent de longue durée Konstantelias, Samuele Inacio manquera lui aussi à l’appel. Le grand espoir a été expulsé peu après son entrée en jeu lors de l’ouverture de la Bundesliga contre le HSV après un tacle violent et sera suspendu pour les deux prochains matches de championnat.

Fabio Silva, actuellement malheureux remplaçant de longue durée, autour duquel ont de nouveau circulé des rumeurs de départ cet été, n’est pas vu par l’entraîneur Niko Kovac sur le demi-poste offensif, mais « seulement » comme concurrent ou solution d’appoint pour l’incontournable Serhou Guirassy en pointe. Carney Chukwuemeka, qui serait selon Kovac en réalité la meilleure alternative à Konstantelias, a de nouveau des problèmes physiques et ne figurait pas dans le groupe lors des matches officiels disputés jusqu’ici.

Il est possible qu’au moins samedi prochain, Maximilian Beier occupe le demi-poste aux côtés de Konstantinos Karetsas. L’international allemand était en réalité prévu par Kovac sur le couloir gauche.