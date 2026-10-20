« Le Real Madrid a perdu en crédibilité, tant sur le plan institutionnel que sportif », a déclaré le président du Barça dans un entretien à L’Équipe, avant d’ajouter : « Je pense qu’ils ont pris la mauvaise voie et qu’ils en paient aujourd’hui le prix. Ils ont sorti le chéquier pour recruter de nombreux joueurs très coûteux qui n’obtiennent pas les résultats espérés. »

De fait, les Madrilènes n’ont remporté aucun titre majeur au cours des deux dernières années. Le Barça, sous les ordres de Hansi Flick, fait en revanche figure de référence en Espagne et, avec neuf victoires en neuf matches, est actuellement en bonne voie pour remporter la Liga. Avant le Clasico de dimanche prochain, il compte six points d’avance sur son grand rival. Une victoire des Catalans pourrait déjà être décisive. Devant le Real, l’Atlético de Madrid occupe la deuxième place avec un point de plus. Selon les rumeurs, l’entraîneur José Mourinho serait déjà soumis à une forte pression avant ce duel très attendu.

Une situation qui, selon Laporta, s’explique aussi par les grands ego au sein de l’effectif madrilène, emmené par Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Junior. « Avoir plus d’un coq dans un poulailler ne peut jamais fonctionner », a déclaré l’homme de 64 ans. L’approche du Barça, qui mise bien davantage sur les talents issus de ses propres rangs, serait nettement supérieure à la politique de recrutement du Real.

Pourquoi les relations sont-elles rompues entre le Barça et le Real Madrid ?

Laporta s’est également exprimé sur les relations, depuis longtemps très dégradées, entre les deux clubs. « Elles n’existent désormais plus. Je dirais même que c’est maintenant une confrontation », a-t-il affirmé.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA

Le Barça et le Real se livrent depuis des mois une guerre publique. L’affaire Negreira, qui a suscité une vive attention, est considérée comme le principal élément déclencheur. Au cœur de cette affaire figurent des versements du FC Barcelone pouvant atteindre sept millions d’euros, effectués pendant de nombreuses années à des entreprises liées à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité espagnol des arbitres. En mai, le président du Real, Florentino Pérez, avait notamment accusé les Blaugrana de corruption et qualifié l’affaire de « plus grave affaire de corruption de l’histoire du football ». « J’ai remporté sept championnats. J’aurais pu en gagner deux fois plus. On m’a volé les autres », avait-il notamment déclaré.

La situation s’est depuis envenimée au point que l’affaire sera portée devant la justice le 25 novembre. Les deux parties devront alors se présenter à Madrid pour une audience de conciliation. Celle-ci précède une éventuelle procédure pénale pour diffamation contre Pérez.

Getty Images

Pourquoi le Real Madrid n’est-il pas seulement en conflit avec le Barça actuellement ?

Laporta a par ailleurs récemment formulé de graves accusations contre le Real, qui est aussi en conflit ces jours-ci avec le président de la Liga, Javier Tebas. Les Madrilènes avaient demandé la démission de Tebas, après que celui-ci a accusé sur X la chaîne de télévision du club de diffuser une propagande dans le style de l’Allemagne nazie.

« Avoir Javier Tebas à la présidence de la Liga, lui qui dispose de l’expérience requise pour traiter de telles questions. Il sait aussi comment contrer ces attaques de Madrid contre la Liga », a déclaré Laporta avant le match de championnat disputé samedi sur le terrain du Real Betis (5-2), avant de poursuivre : « On dirait qu’ils veulent tout détruire, qu’ils veulent détruire la Liga, qu’ils veulent détruire le Comité technique des arbitres. Ils ne sont pas non plus satisfaits de la fédération, ils ne sont satisfaits de rien. »



