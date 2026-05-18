À peine sa prestation héroïque contre Volendam achevée, Koeman reçoit déjà une offre concrète en provenance de l’étranger

Selon Voetbal International, Ronald Koeman junior intéresserait le Real Valladolid. Le gardien, en fin de contrat avec Telstar, peut s’engager librement.

Dimanche, il s’est mué en héros en convertissant un penalty dans les arrêts de jeu du match contre le FC Volendam, en lutte pour son maintien.

Ce sauvetage pourrait bien être son dernier exploit sous les couleurs de Telstar. Plus tôt dans la saison, lors de l’émission Goedemorgen Eredivisie, le gardien n’avait pas caché son envie de retourner jouer en Espagne.

Si Telstar espère le conserver, les chances de le voir rester sont minces. Son but lui a offert une notoriété soudainement internationale.

Selon VI, le club castillan a déjà pris des renseignements auprès de l’entourage du gardien. D’autres formations de deuxième division espagnole ainsi que des clubs asiatiques suivent également la situation.

Kaj de Rooij et Robin van Duiven porteront également le maillot de Valladolid la saison prochaine.