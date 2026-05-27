À peine remis, mais tout de même sélectionné pour la Coupe du monde : Koeman fait le point sur la condition physique de Justin Kluivert

Justin Kluivert fait partie des joueurs sélectionnés par Ronald Koeman pour la Coupe du monde. Le milieu de terrain de Bournemouth, qui a longtemps souffert d’une blessure au genou, est désormais rétabli, a confirmé le sélectionneur.

« Nous avons sélectionné Kluivert car – nous le savions déjà – il s'est bien remis de son opération. Certes, il a peu joué, seulement deux entrées en jeu comme remplaçant », a expliqué Koeman.

Le milieu de terrain de 27 ans était tenu éloigné des terrains depuis début janvier en raison d’une blessure au genou persistante. Il était encore sur le banc contre Fulham en début de mois, mais il est ensuite revenu dans le groupe pour affronter Manchester City et Nottingham Forest, cumulant un peu plus de trente minutes de jeu.

Pour confirmer son niveau de forme, Koeman l’a convié à un stage de quelques jours à Zeist, et le sélectionneur n’a pas été déçu.

« Nous l’avons laissé s’entraîner deux jours afin de le constater de visu. Je suis impressionné par sa fraîcheur », a expliqué le sélectionneur.

Le sélectionneur reconnaît toutefois que le joueur n’est pas encore à 100 % de ses capacités. Les prochaines rencontres amicales face à l’Algérie et à l’Ouzbékistan lui permettront d’accumuler des minutes et de retrouver son rythme de compétition.

« Nous avons encore des matchs amicaux et deux semaines avant le premier match officiel. On fait des choix dans la sélection finale pour donner leur chance à certains joueurs. C’est plus facile avec 26 joueurs qu’avec 23 », conclut-il.

Le milieu de terrain de Feyenoord Luciano Valente a, lui, manqué de peu la sélection. « Dans le cas de Luciano, je trouve qu’il semble moins en forme après une saison très difficile au Feyenoord. Nous l’avons également constaté en novembre : il était bien plus en forme et meilleur qu’en mars. Ce sont des choix », conclut le sélectionneur.