Nathaniel Brown s'engage officiellement avec le Bayern Munich. Le défenseur allemand, en provenance de l'Eintracht Francfort, va concurrencer Alphonso Davies sur le flanc gauche.

Après avoir officialisé l’arrivée d’Ismael Saibari, le Bayern Munich annonce désormais celle de Brown. Le défenseur latéral arrive de l’Eintracht Francfort contre un chèque de cinquante millions d’euros, plus cinq millions d’euros de bonus.

Le défenseur latéral a paraphé un contrat courant jusqu’en juin 2031 et se dit impatient de rejoindre le Rekordmeister. « Le FC Bayern est l’un des meilleurs clubs au monde. C’est extrêmement important pour moi d’avoir la chance de jouer pour ce club et j’en suis très fier. »

Originaire de la région, il souligne : « C’est encore plus spécial. J’ai toujours rêvé de me battre au plus haut niveau pour remporter les plus grands trophées », indique le communiqué du club.

Le latéral gauche de 23 ans, également détenteur d’un passeport américain, a été formé au FC Nuremberg. En début d’année 2024, il a été acheté 5,5 millions d’euros par Francfort, puis laissé en prêt à Nuremberg jusqu’à la fin de la saison.

Il a ensuite passé deux saisons à Francfort, prenant part à 75 matchs officiels, pour 7 buts marqués et 13 passes décisives délivrées.

Le gaucher revient en Allemagne après l’élimination de son pays en Coupe du monde. Face au Paraguay, la Mannschaft a chuté de manière surprenante aux tirs au but. Dès le lendemain, le sélectionneur Julian Nagelsmann a annoncé sa démission.