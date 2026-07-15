La soirée de célébration de Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a viré au cauchemar lorsque son domicile a été la cible d’une tentative d’effraction à l’aube, peu après avoir mené la « Roja » vers une victoire éclatante contre la France et une qualification pour la finale de la Coupe du monde.

Selon des sources concordantes citées par le journal catalan « La Vanguardia », les agents de sécurité privés du joueur de 19 ans ont déjoué une tentative de cambriolage à son domicile d’Esplugues de Llobregat, une commune résidentielle cossue de la banlieue barcelonaise.

Selon les images des caméras de surveillance, un premier intrus arborait un masque intégralement noir, tandis que le second portait une cagoule grise.

La situation n’a pas dégénéré : les intrus ont immédiatement rebroussé chemin dès qu’ils ont compris qu’ils étaient repérés, sans réussir à pénétrer dans la propriété.

Le dispositif de sécurité de Yamal a alors déclenché le protocole d’urgence et alerté les Mossos d’Esquadra, qui ont ouvert une enquête pour tentative de vol. tandis que la brigade criminelle examine les images pour identifier les deux suspects.

Dans un rebondissement notable, des sources sécuritaires indiquent qu’au moins deux autres cambriolages ont visé le même complexe résidentiel de luxe tôt ce matin ; impossible pour l’instant de confirmer s’il s’agit des mêmes auteurs, ce qui accrédite l’hypothèse d’un réseau organisé sillonnant l’Europe et braquant les domiciles des footballeurs professionnels.

Yamal avait vécu une soirée exceptionnelle la veille en guidant son équipe, championne sortante, vers une victoire 2-0 contre la France en demi-finale de la Coupe du monde, et obtenu un penalty décisif sous les acclamations de sa compagne Inés García Santos présente en tribunes, avant que sa soirée ne se termine par cet incident fâcheux.

Le manoir de Yamal, estimé à environ 9,5 millions de livres sterling, figure parmi les propriétés de luxe. Il avait auparavant appartenu à l’ancien défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué et à la chanteuse Shakira, avant leur séparation en 2022. Le joueur l’avait d’ailleurs présenté dans une vidéo diffusée avant son départ pour la Coupe du monde.

Cet incident survient quelques mois après les cambriolages subis par deux coéquipiers de Yamal au FC Barcelone : une montre de luxe avait été dérobée à Pau Cubarce, puis des voleurs s’étaient introduits au domicile de Juan García pour s’emparer d’argent liquide et de bijoux.

Yamal, auteur d’une performance remarquable dans la compétition, a inscrit son premier but en Coupe du monde lors de la victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite le mois dernier, portant à 24 ses réalisations et à 18 ses passes décisives en 45 matchs avec Barcelone lors de la saison 2025-2026. mais cet incident pourrait affecter sa concentration à la veille de la finale très attendue de dimanche.