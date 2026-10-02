Le joueur de 35 ans s’est assuré ce prestigieux trophée après avoir recueilli le plus de voix lors du vote du public mondial sur le site du sponsor EA SPORTS ainsi que d’un jury d’experts sélectionnés.

Groß devient ainsi le sixième joueur le plus âgé à recevoir cette distinction dans l’histoire de la Premier League. Seules des légendes comme Stuart Pearce, Teddy Sheringham (tous deux à 38 ans), Cristiano Ronaldo (37 ans), Gianfranco Zola (36 ans) et Paul Scholes, qui avait lui aussi 35 ans lors de son sacre mais était de six mois l’aîné de l’Allemand, ont réussi cet exploit à un âge encore plus avancé.

Cette récompense est le résultat du pic de forme du milieu de terrain qui, avant son retour à Brighton au début de l’année, n’était plus qu’un figurant au Borussia Dortmund. En septembre, Groß a brillé avec cinq de ses six implications sur but au total, ce qui le place en tête à l’échelle du championnat. Groß a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives.

Sa série a commencé lors du récital de Brighton, vainqueur 5-0 de Coventry City, match au cours duquel il a marqué un but et préparé deux autres réalisations. Lors du succès 3-0 qui a suivi contre le champion en titre Arsenal, Groß a encore élevé son niveau : il a inscrit le but de l’ouverture du score avant de déposer ensuite le ballon pour son coéquipier Chema Andres.

Getty Images

Joueur du mois en Premier League : face à qui Pascal Groß s’est-il imposé ?

Lors de cette élection, le vétéran a pris le dessus sur un plateau relevé. En plus de son coéquipier Charalampos Kostoulas, il a devancé Mohamed Belloumi (Hull City), Jayden Bogle (Leeds United), le duo de Liverpool Alexander Isak et Jeremy Jacquet, Kevin Schade (Brentford) ainsi qu’Antoine Semenyo (Manchester City).

Avec ce succès individuel, Groß écrit à la fois l’histoire de son club et celle du football. Il devient le tout premier joueur sous le maillot de Brighton & Hove Albion à se voir attribuer ce titre.

En outre, il rejoint un cercle exclusif de légionnaires allemands outre-Manche : avant lui, dans l’histoire de la Premier League, seuls Ilkay Gündogan, Leroy Sane et Jürgen Klinsmann étaient parvenus à recevoir le trophée de joueur du mois.

Lors de la Coupe du monde, Groß n’avait toutefois eu droit qu’à 17 minutes de jeu sous les ordres de l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, lors du dernier match de groupe contre l’Équateur. Peu après l’élimination en seizièmes de finale contre le Paraguay, il a annoncé sa retraite internationale avec l’équipe d’Allemagne.