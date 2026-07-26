Lors du discours du dirigeant de 51 ans, la question du transfert de Nick Woltemade, parti depuis au club de Premier League de Newcastle United, l’été dernier, a notamment été abordée.

Le Rekordmeister allemand s’était lui aussi montré très actif à l’époque pour faire signer l’attaquant de Stuttgart, et il y aurait même déjà eu un accord oral entre le joueur et le club munichois.

Le VfB ne voulait toutefois pas accepter l’indemnité de transfert proposée par le Bayern, d’un montant maximal de 60 millions d’euros, et insistait au contraire sur son exigence d’au moins 75 millions d’euros pour le joueur de 24 ans. Les Magpies se sont finalement montrés prêts à payer la somme demandée et se sont entendus avec les Souabes pour le transfert de Woltemade.

Lors de l’assemblée générale, Wehrle a souligné que le club ne voulait en aucun cas agacer le FCB avec sa propre tactique de négociation, mais que des divergences financières avaient bien davantage joué un rôle. L’offre n’était tout simplement pas assez bonne, les Bayern n’ayant offert pour Woltemade guère plus qu’« une bretzel au beurre », selon le président du directoire du VfB.

En plus de cela, Wehrle n’a pas non plus pu s’empêcher de lancer une petite pique en direction des Munichois sur la question du soutien des supporters. Lors du duel de DFB-Pokal en mai dernier, lorsque les deux clubs s’étaient affrontés en finale, on n’aurait perçu que les supporters de Stuttgart.

« Je n’ai entendu aucun supporter du FC Bayern », a déclaré Wehrle, dont le discours offensif a été salué par les applaudissements frénétiques des membres du VfB présents.

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Le VfB Stuttgart célèbre des bénéfices record en 2025

En dehors de l’aspect sportif, le VfB a annoncé lors de son assemblée générale un exercice financier record. Au cours de l’exercice 2025, la société dissociée VfB Stuttgart 1893 AG a enregistré des produits totaux de 383,6 millions d’euros, tandis que le bénéfice après impôts s’est élevé à 22,5 millions d’euros. Dans le même temps, les fonds propres ont progressé à 83,4 millions d’euros.

« Croissance et rentabilité vont de pair au VfB Stuttgart », a déclaré Wehrle lors de la présentation des chiffres. « Nous avons pu augmenter en même temps le chiffre d’affaires, les bénéfices et les fonds propres. C’est le signe d’une croissance saine et durable. »

Le club historique connaît lui aussi une évolution positive et compte désormais 135 000 membres. Le président Dietmar Allgeier a fait état de produits totaux de 7,2 millions d’euros et d’un bénéfice de 1,4 million d’euros. La réserve de capital a progressé à 1,6 million d’euros.