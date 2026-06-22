À peine parti de l’Ajax, Óscar García a déjà rebondi vers un nouveau challenge, surprenant ainsi tout le monde

Selon le site polonais Meczyki, réputé pour sa fiabilité, Óscar García s’apprête à devenir le nouvel entraîneur du Pogon Szczecin.

Dimanche, l’Ajax a annoncé dans un communiqué de presse la fin immédiate de sa collaboration avec García, lui souhaitant bonne chance pour la suite de sa carrière.

Le club, neuvième de l’élite polonaise la saison passée, mise donc sur l’expérience de l’Espagnol pour progresser.

Selon Meczyki, son arrivée assure déjà au club sa première recrue estivale : l’attaquant de 33 ans Jean-Pierre Nsame, actuellement au Legia Varsovie, que García souhaite vivement attirer.

Nommé à la tête du Jong Ajax peu après l’arrivée de Jordi Cruijff au poste de directeur technique, il avait rapidement été promu.

Quelques mois avant la fin du championnat, Cruijff a écarté l’entraîneur intérimaire Fred Grim pour le remplacer par García.

Sous sa direction, le club a terminé cinquième de la VriendenLoterij Eredivisie avant de s’imposer lors des barrages et de décrocher un billet pour le tour préliminaire de la Ligue des conférences.