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Lionel MessiGetty Images
Rian Rosendaal

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À peine Messi endosse-t-il un nouveau rôle de héros lors de la Coupe du monde que le nom de Ronaldo revient déjà sur le devant de la scène

Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
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L. Messi
C. Ronaldo

Lundi, Kenneth Perez a assisté à la performance de Lionel Messi, auteur de deux buts face à l’Autriche (2-0), portant à cinq son total de réalisations et consolidant ainsi sa place de meilleur buteur de la Coupe du monde. Grâce à ce capitaine de 39 ans, l’Argentine valide son billet pour les huitièmes de finale.

« Il a inscrit les cinq buts de l’Argentine, c’est incroyable. La seconde période n’a pas été brillante de part et d’autre, mais où va s’arrêter Messi ? », s’interroge à voix haute Theo Janssen dans le studio de la NOS.

« La solidité permet d’aller loin », analyse Perez, impressionné par le champion du monde en titre. « Quand on a un tel artiste dans ses rangs, capable de faire basculer un match à partir de rien. Messi ne joue pas un grand match aujourd’hui, mais il marque tout simplement deux buts. Et il aurait pu transformer le penalty pour réaliser son deuxième triplé. »

« Mais c’est le meilleur footballeur que j’aie jamais vu sur un terrain. Et pas pendant un, deux ou trois ans. Non, pendant quinze ans », se réjouit l’analyste danois, admiratif depuis longtemps des buts et des actions exceptionnelles de Messi.

« D’ailleurs, tu crois que Ronaldo trouverait ça agaçant ? », demande Perez d’un ton cynique en faisant la comparaison avec l’attaquant portugais de 41 ans, qui a fait piètre figure la semaine dernière lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Congo (0-0). « Je pense qu’il se dit : “Mon Dieu, je vais devoir recommencer demain.” »

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Janssen acquiesce : « D’après ce que nous avons vu, à 100 %. Je ne peux pas juger Maradona, Pelé ou Cruijff, mais en se basant sur ce que nous avons observé, c’est de loin le meilleur. »

« Ronaldo s’est approché de Messi pendant quelques années grâce à ses buts. Mais si l’on s’en tient au jeu pur – technique, contrôles, accélérations, frappes, passes et passes décisives –, il n’y a pas meilleur que Messi », conclut Janssen. 

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