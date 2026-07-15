Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Erik ten HagNOS
Siep Engelen

Traduit par

À peine le match Angleterre-Argentine de la Coupe du monde terminé, Erik ten Hag livre un verdict sans appel sur Thomas Tuchel

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
T. Tuchel
E. ten Hag

Pour Erik ten Hag, l’élimination de l’Angleterre de la Coupe du monde est à mettre au compte de Thomas Tuchel. Les choix du sélectionneur lors de la demi-finale face à l’Argentine ont eu des conséquences désastreuses.

Pendant une heure et demie, les Anglais ont pourtant mené au score grâce à l’ouverture du score d’Anthony Gordon (1-0). Mais ils ont finalement quitté la pelouse les mains vides, victimes d’une remontée argentine dans le money time. Après la pause, Tuchel a même aligné six défenseurs, une décision que ses détracteurs lui reprochent aujourd’hui. 

« Qu’avez-vous montré aujourd’hui, au juste ? » s’interroge à haute voix Kenneth Perez dans le studio de la NOS consacré à la Coupe du monde. « Rien, absolument rien. En fait, depuis le début du tournoi », répond Ten Hag. 

« Je suis vraiment très déçu par l’Angleterre, car elle n’a tout simplement pas su mener le match. Ça commence bien sûr par la composition de l’équipe », lance Ten Hag à l’encontre de Tuchel. « Tu remplaces ton ailier droit (Morgan Rogers était titulaire, ndlr), alors que c’est justement là que résidait le succès offensif. » 

« De plus, il y avait déjà trop de joueurs bloqués en défense en première période. Puis, on prend l’avantage et, immédiatement, on procède à des remplacements très défensifs, très mauvais… On ne peut que conclure que le plan de jeu était mauvais, que la gestion du match était mauvaise… À ce niveau, on se fait éliminer », assène Ten Hag. 

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Angleterre crest
Angleterre
ANG

« Si on garde autant de joueurs dans la surface, il n’y a personne pour mettre la pression sur Enzo Fernández (auteur du 1-1, ndlr) », constate également Pérez. « C’est pour ça qu’il a cette occasion de tir toute seule. Non, l’Angleterre a été très décevante, n’est-ce pas ? Un si grand pays… » 

« Mais ils ont aussi de très bons joueurs », s’étonne Ten Hag. « Ils laissent même Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer et Phil Foden à la maison ! C’est donc très décevant ce qu’ils montrent. Bien sûr, atteindre les demi-finales, c’est déjà pas mal. Mais ils ne font pas forte impression ! »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google