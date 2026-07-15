Pour Erik ten Hag, l’élimination de l’Angleterre de la Coupe du monde est à mettre au compte de Thomas Tuchel. Les choix du sélectionneur lors de la demi-finale face à l’Argentine ont eu des conséquences désastreuses.

Pendant une heure et demie, les Anglais ont pourtant mené au score grâce à l’ouverture du score d’Anthony Gordon (1-0). Mais ils ont finalement quitté la pelouse les mains vides, victimes d’une remontée argentine dans le money time. Après la pause, Tuchel a même aligné six défenseurs, une décision que ses détracteurs lui reprochent aujourd’hui.

« Qu’avez-vous montré aujourd’hui, au juste ? » s’interroge à haute voix Kenneth Perez dans le studio de la NOS consacré à la Coupe du monde. « Rien, absolument rien. En fait, depuis le début du tournoi », répond Ten Hag.

« Je suis vraiment très déçu par l’Angleterre, car elle n’a tout simplement pas su mener le match. Ça commence bien sûr par la composition de l’équipe », lance Ten Hag à l’encontre de Tuchel. « Tu remplaces ton ailier droit (Morgan Rogers était titulaire, ndlr), alors que c’est justement là que résidait le succès offensif. »

« De plus, il y avait déjà trop de joueurs bloqués en défense en première période. Puis, on prend l’avantage et, immédiatement, on procède à des remplacements très défensifs, très mauvais… On ne peut que conclure que le plan de jeu était mauvais, que la gestion du match était mauvaise… À ce niveau, on se fait éliminer », assène Ten Hag.

« Si on garde autant de joueurs dans la surface, il n’y a personne pour mettre la pression sur Enzo Fernández (auteur du 1-1, ndlr) », constate également Pérez. « C’est pour ça qu’il a cette occasion de tir toute seule. Non, l’Angleterre a été très décevante, n’est-ce pas ? Un si grand pays… »

« Mais ils ont aussi de très bons joueurs », s’étonne Ten Hag. « Ils laissent même Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer et Phil Foden à la maison ! C’est donc très décevant ce qu’ils montrent. Bien sûr, atteindre les demi-finales, c’est déjà pas mal. Mais ils ne font pas forte impression ! »