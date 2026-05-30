À peine la finale de la Ligue des champions terminée, Chelsea assène un coup bas à Arsenal

Samedi soir, Arsenal n'a pas réussi à remporter sa première Ligue des champions : les Gunners ont chuté en finale aux tirs au but face au Paris Saint-Germain. Dès le coup de sifflet final, leur rival londonien Chelsea a immédiatement lancé une pique sur X.

À peine Gabriel Magalhães avait-il manqué le tir au but décisif, offrant ainsi le trophée au club parisien, que les Blues se manifestaient.

« Venez visiter la Maison des trophées de Londres. Réservez dès maintenant votre visite du stade à Stamford Bridge », peut-on lire sur le compte X de Chelsea.

Le club a lui-même soulevé la Coupe aux grandes oreilles en 2012 et 2021, battant notamment Manchester City 1-0 en finale 2021 grâce à un but de Kai Havertz.

Samedi, l’Allemand a encore frappé, mais cette fois sous le maillot d’Arsenal : il a ouvert le score dès la 6^e minute (0-1).

Ousmane Dembélé a égalisé à 1-1 en milieu de deuxième mi-temps, en transformant un penalty. Aucun autre but n’étant marqué, la rencontre s’est dirigée vers une séance de tirs au but.

Grâce aux échecs d’Eberechi Eze et de Gabriel, le PSG l’a emporté aux tirs au but. Les Parisiens ont ainsi décroché un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions, une première dans l’histoire du club.