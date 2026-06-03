À peine l’arbitre a-t-il sifflé la fin de Pays-Bas - Algérie que Donyell Malen adresse un signal on ne peut plus clair à Ronald Koeman

Donyell Malen conserve un goût amer après la rencontre d’adieu des Pays-Bas face à l’Algérie (0-1). L’attaquant s’est créé plusieurs occasions, surtout en première période, sans parvenir à trouver le chemin des filets.

En seconde période, il s’est excentré sur le côté droit pour laisser la place à Memphis Depay dans l’axe. Après la rencontre, le journaliste de laNOS Thierry Boon lui a demandé quel était son avis sur le débat : entre lui et Memphis, qui mérite le poste de numéro 9 pour la Coupe du monde ?

« Je dois simplement être performant. Tant ici qu’au club, c’est vraiment la seule chose sur laquelle je me concentre. Mais à la Roma, je joue en attaque, c’est ma position, c’est là que je préfère jouer. C’est ma position », a-t-il déclaré, envoyant ainsi un message très clair à Koeman.

« Je ne me focalise pas uniquement là-dessus, mais au club je joue en pointe, donc oui… », poursuit-il.

Il se dit satisfait de sa complémentarité avec l’ailier droit Crysencio Summerville : « Il est dangereux, il a réalisé de bons dribbles et on a réussi à percer quelques fois. Le ballon qu’il m’a passé était un peu mal ajusté, mais c’est le genre de choses qu’il voit. »

« La compétition est encore loin, donc il ne faut pas partir pour New York complètement abattus », relativise-t-il. « Il faut rester positifs et tirer les enseignements de ce genre de matchs. On sait de quoi on est capables. »