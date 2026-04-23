À peine l’arbitre a-t-il sifflé la fin de la rencontre de l’AZ que Sven Mijnans se voit déjà interpellé au sujet de l’intérêt que lui porte l’AC Milan

Plus tôt dans la journée, des sources italiennes indiquaient que Sven Mijnans suscitait un vif intérêt de l’AC Milan. Jeudi soir, après le match nul contre les Go Ahead Eagles (0-0), le milieu de terrain de l’AZ a été interrogé sur ces rumeurs prometteuses.

Une semaine après le triomphe en Coupe face au NEC (5-1), l’AZ n’a pas convaincu lors de son déplacement chez les Eagles. « Je trouve qu’on n’a pas bien joué aujourd’hui », a d’abord constaté Mijnans devant la caméra d’ESPN. « En deuxième mi-temps, on s’est un peu plus rapprochés du niveau exigé, mais non, je suis vraiment déçu. »

Il refuse toutefois de mettre ce rendement mitigé sur le compte de la victoire en Coupe et des festivités qui ont suivi. « Le groupe et moi voulions simplement bien figurer aujourd’hui. Je comprends que l’on puisse craindre un match sans saveur, avec moins d’énergie, mais je suis vraiment déçu, oui. »

Selon Tuttosport, les Rossoneri suivent avec attention le joueur, qui pourrait ainsi emboîter le pas à Tijjani Reijnders. L’international néerlandais s’est imposé comme l’un des cadres de la Serie A depuis son arrivée en provenance d’Alkmaar en 2023.

Dimanche dernier, un recruteur milanais était présent en finale de la Coupe pour suivre le joueur, auteur d’une performance remarquée. « Pas bien », répond le gaucher lorsqu’on lui demande son niveau d’italien. « J’ai effectivement lu l’article et reçu de nombreux messages. »

« Ces sujets peuvent attendre. Pour l’instant, je suis déçu. J’aurais préféré partir à Barcelone avec un bon sentiment », ajoute-t-il en référence au prochain déplacement de l’équipe vainqueur de la coupe.

« Il me faut donc digérer tout ça. C’est sans doute un peu exagéré, mais bon. Ensuite, on verra bien ce qu’il se passera », conclut Mijnans. Le créatif de 26 ans, originaire de Spijkenisse, est sous contrat à l’AFAS Stadion jusqu’en milieu d’année 2028.