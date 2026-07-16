À peine arrivé au Feyenoord, la nouvelle recrue a reçu un message clair : « L'Ajax est le meilleur club des Pays-Bas. »

Le Feyenoord a officialisé cette semaine l’arrivée de Tjark Ernst, qui occupera le poste de gardien numéro un. Avant de quitter le Hertha BSC, le nouveau venu a échangé avec Deyovaisio Zeefuik, qui lui a présenté les spécificités de son futur club.

Pour un peu plus de cinq millions d’euros, le gardien a quitté Berlin cette semaine pour Rotterdam, où il succédera à Timon Wellenreuther, transféré au VfL Wolfsburg (2. Bundesliga) contre environ un million d’euros.

Avant de boucler son arrivée, le gardien a pris les renseignements nécessaires auprès de son coéquipier Zeefuik. Le défenseur amstellodamois, lié au Hertha depuis 2022, lui a dressé un tableau précis du club rotterdamois.

« C’est un jeune gardien talentueux qui a beaucoup de potentiel. Je pense qu’il était le meilleur gardien de la 2. Bundesliga la saison dernière. Il peut te faire gagner des points, il est très serein sur le ballon. »

« En tant que défenseur, c’est agréable de l’avoir derrière soi. Si on commet une petite erreur, il y a de fortes chances qu’il puisse rattraper le coup », explique Zeefuik, qui décrit Ernst comme un « gardien fiable doté d’excellents réflexes ».

« Il est également très à l’aise sur sa ligne. Je ne peux pas vraiment classer son style dans une catégorie précise. C’est un gardien très complet », conclut Zeefuik, qui a évolué pendant des années à l’Ajax et y a disputé neuf matchs avec l’équipe première.

« En tant qu’ancien Ajacide, je lui ai bien sûr transmis des messages positifs. Nous avions une bonne relation. Je lui ai dit que l’Ajax était le meilleur club des Pays-Bas, mais que le Feyenoord était toujours dans la course au titre. »

« Les supporters sont chauds, la pelouse est de qualité et le groupe est bien soutenu. Je suis convaincu qu’il va s’imposer, y compris en Ligue des champions, car ce n’est pas un garçon nerveux », conclut Zeefuik.