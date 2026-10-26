Au cours d'une saison exceptionnelle, riche en buts et en trophées, l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a remporté le prix Gerd Müller du meilleur attaquant du monde, en plus de son sacre au Ballon d'Or du meilleur joueur du monde pour l'année 2026, couronnant ainsi son éclat remarquable avec le géant bavarois et la sélection de son pays par une nouvelle distinction.

Le capitaine de la sélection anglaise a réalisé une saison extraordinaire, après avoir inscrit 73 buts et délivré 8 passes décisives, contribuant au sacre du Bayern Munich dans trois compétitions : le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne, confirmant ainsi sa place parmi les attaquants les plus en vue du football mondial.

La capitale britannique, Londres, accueille ce lundi soir la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026, un événement historique organisé pour la première fois dans la capitale anglaise, au milieu d'une attente mondiale pour la révélation des lauréats des plus prestigieuses distinctions individuelles du monde du football.

L'attaquant suédois Viktor Gyökeres, joueur d'Arsenal, avait remporté le prix Gerd Müller lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2025, avant que la distinction ne revienne cette année à Harry Kane, en reconnaissance des performances offensives remarquables qu'il a livrées au cours de la saison.

La soixante-dixième édition de la cérémonie du Ballon d'Or, organisée par le magazine France Football, se tient pour honorer les meilleurs joueurs de football du monde au titre de la saison 2025-2026, dans le cadre d'une tradition annuelle qui réunit les plus grandes stars du jeu pour célébrer leurs réussites individuelles et collectives.

Pour la cinquième fois dans l'histoire du prix, les performances des joueurs sont comptabilisées selon la saison sportive plutôt que l'année civile, la période retenue pour l'évaluation s'étendant du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, ce qui permet d'évaluer les prestations des joueurs sur la base de ce qu'ils ont réalisé dans les différentes compétitions au cours de la saison.



