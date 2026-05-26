Le gardien de but de l’Ajax Amsterdam, Paul Reverson (20 ans), peut toujours espérer disputer la Coupe du monde avec le Ghana. Il prendra part la semaine prochaine à un stage d’entraînement de dernière minute avec les Black Stars.

Bien qu’il attende encore ses débuts avec l’équipe première de l’Ajax, le gardien de but espère disputer la plus grande compétition de football.

Le portier de Jong Ajax figure dans la présélection de 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national Carlos Queiroz, qui doit encore affiner son groupe avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

L’ancien Ajacide Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) est forfait en raison d’une blessure et manquera donc la Coupe du monde. Le Ghana doit encore écarter deux joueurs avant le coup d’envoi de la compétition.

Reverson a de fortes chances d’être retenu. Pour ce stage, Queiroz a convoqué cinq gardiens : Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang et Solomon Agbasi postulent également pour une place dans les cages.

En l’absence de Kudus, Thomas Partey (Villarreal), Antoine Semenyo (Manchester City) et Iñaki Williams (Athletic Club) deviennent les principaux atouts des Black Stars.

Le Ghana peaufinera sa préparation en affrontant le Pays de Galles en amical le 2 juin, avant de débuter dans un groupe comprenant l’Angleterre, la Croatie et le Panama.