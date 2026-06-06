À noter : Quilindschy Hartman a récemment cherché à savoir s’il pouvait jouer pour un autre pays

Quilindschy Hartman, qui compte cinq sélections avec l’équipe nationale néerlandaise, a récemment envisagé de jouer pour Curaçao. C’est ce qu’a révélé le défenseur gauche de Burnley, âgé de 24 ans, lors d’une intervention sur le plateau de De Oranjezomer.

Fait marquant : il révèle avoir envisagé un passage par la Coupe du monde en changeant de nationalité pour Curaçao. « J’avais en fait deux chances, mais j’ai disputé deux matchs de trop pour les Pays-Bas. »

« J’étais vraiment tout près, mais ça n’a pas abouti », explique-t-il.

Très franc, le joueur n’a jamais connu son père biologique ; il possède des racines curaçaoises par ce dernier et a grandi à Zwijndrecht avec sa mère néerlandaise et son beau-père.

Non retenu par le sélectionneur Ronald Koeman pour la Coupe du monde, il analyse avec lucidité : « Je comprends tout à fait ma non-sélection et je l’accepte. »

« Mais quand on voit tout ça… Bien sûr qu’on veut y aller. J’ai déjà raté un tournoi final à cause d’une blessure, donc c’est dommage. Mais je peux m’en accommoder, car je comprends », explique l’ancien joueur du Feyenoord.

C’est Koeman qui l’avait fait débuter en Oranje en 2023, et il avait immédiatement marqué lors du match de qualification à l’Euro contre la France.