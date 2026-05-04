Heracles Almelo a officialisé le départ d’Ajdin Hrustic. L’international australien de 29 ans a déjà disputé son dernier match sous les couleurs du club néerlandais.

Titulaire toute la saison, il était déjà absent du groupe pour la rencontre perdue 1-0 contre le PEC Zwolle.

Après la rencontre, l’entraîneur Ernest Faber a confirmé à ESPN que le milieu de terrain ne reviendrait pas. « Ajdin a fait ses adieux au groupe. Il va se préparer pour la Coupe du monde. C’est un bon joueur qui quitte le club. »

« C’est un ambassadeur pour nous et nous avons convenu de certaines choses ensemble. Il ne sera pas non plus là la saison prochaine, nous lui donnons donc toute liberté et nous coopérons volontiers », a déclaré Faber.

Il va désormais se consacrer à la Coupe du monde avec l’Australie. Les Socceroos affronteront la Turquie le 14 juin, les États-Unis le 19 juin et le Paraguay le 26 juin lors de la phase de groupes. Le vétéran manquera donc les deux dernières sorties d’Heracles face à Telstar (10 mai) et le FC Groningen (17 mai).

La nouvelle est toutefois compensée par une autre annonce positive pour le club, fraîchement relégué en deuxième division : Walid Ould-Chikh devrait rester à Heracles Almelo, sauf coup de théâtre.

Le milieu de terrain de 26 ans sera définitivement transféré de l’Eintracht Braunschweig, comme l’ont confirmé des sources bien informées à Voetbal International.