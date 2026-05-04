À noter : Heracles Almelo dit déjà au revoir à un joueur qui s’en va disputer la Coupe du monde

Heracles Almelo a officialisé le départ d’Ajdin Hrustic. L’international australien de 29 ans a déjà disputé son dernier match sous les couleurs du club néerlandais.

Titulaire toute la saison, il n’avait déjà pas été inclus dans le groupe pour la rencontre face au PEC Zwolle, perdue 1-0.

Après la rencontre, l’entraîneur Ernest Faber a confirmé à ESPN que le milieu de terrain ne reviendrait pas. « Ajdin a fait ses adieux au groupe. Il va se préparer pour la Coupe du monde. C’est un bon joueur qui quitte le club. »

« C’est un ambassadeur pour nous et nous avons convenu de certaines choses ensemble. Il ne sera pas là la saison prochaine non plus, nous lui donnons donc toute liberté et nous coopérons volontiers », a expliqué le technicien.

Il va désormais se consacrer à la Coupe du monde avec l’Australie. Les Socceroos affronteront la Turquie le 14 juin, les États-Unis le 19 juin et le Paraguay le 26 juin lors de la phase de groupes. Le vétéran manquera donc les deux dernières sorties d’Heracles face à Telstar (10 mai) et le FC Groningen (17 mai).

La nouvelle est toutefois compensée par une autre annonce : Walid Ould-Chikh, milieu de terrain de 26 ans, devrait rester à Heracles Almelo, sauf coup de théâtre.

Le milieu de terrain de 26 ans sera définitivement transféré de l’Eintracht Braunschweig, comme l’ont confirmé des sources bien informées à Voetbal International.