Avec une moyenne de 2,03 points par match après 79 rencontres dirigées, Kovac affiche un excellent bilan à Dortmund. Le Borussia, qui avait déjà présenté la meilleure défense de Bundesliga la saison passée en terminant solide dauphin, trône actuellement en tête du classement après quatre journées avec un parcours parfait.

La méthode de travail de Kovac a certainement évolué au fil des années, mais le socle de son idée de jeu est toujours resté le même lors de ses différentes expériences à l’Eintracht Francfort, au Bayern Munich, à Wolfsburg ou à l’AS Monaco : à 54 ans, il exige de tous les joueurs sur le terrain de la discipline défensive et un engagement maximal dans les courses.

Lukas Hradecky peut aussi en témoigner. Le gardien est revenu sur leur période commune sur les bords du Main, où il a disputé au total 90 matches officiels sous les ordres de Kovac entre 2015 et 2018, remportant la Coupe d’Allemagne avec le Croate il y a huit ans.

« Je ne suis vraiment pas fan de l’ergomètre, mais nous avons vite remarqué à quel point notre condition physique s’était améliorée », a déclaré Hradecky au sujet des débuts sous Kovac. « L’endurance a été l’un de ses plus grands thèmes dès le départ. Et cela s’est vu directement sur le terrain pendant les matches. »

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« Ce n’est pas un hasard » : Lukas Hradecky encense l’entraîneur du BVB Niko Kovac

Le Finlandais, aujourd’hui sous contrat dans l’ancien club de Kovac à Monaco, a poursuivi : « La stabilisation de la défense était très importante pour lui, et là aussi nous sommes devenus nettement meilleurs après quelques semaines. Ce n’est pas un hasard si Dortmund fait actuellement partie des clubs qui encaissent le moins de buts. On le voit vraiment dans chacun de ses clubs, et à Monaco aussi, on en parle encore aujourd’hui quand il s’agit de lui. Ce n’est pas un hasard. Il est simplement assez intelligent pour savoir que c’est exactement cela qui fait gagner les matches. »

Hradecky a également mis en avant le discours de Kovac envers l’équipe, tout en soulignant qu’il n’y avait pas d’autre option pour les joueurs que d’adhérer à sa voie. « Sa force de conviction comme motivateur, sa capacité à embarquer une équipe et un club avec lui, c’était déjà sa plus grande qualité à Francfort », a déclaré le joueur de 36 ans. « Il a dit : Nous assurerons le maintien si vous faites les choses comme je vous le dis et si vous me suivez. Au final, il avait raison. »

Kovac avait pris les rênes des Hessens début mars 2016 à la 16e place du classement et avait pris douze points lors des matches restants. Francfort est resté 16e, mais n’a pas été relégué grâce à une victoire émotionnelle 1-0 à l’extérieur lors du barrage de maintien sur la pelouse du 1. FC Nuremberg. Les années suivantes, l’équipe a terminé 11e puis 8e, lançant ainsi l’évolution qui a mené l’Eintracht à de grands succès dans un passé récent, avec comme point culminant le sacre en Europa League en 2022.

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Niko Kovac se serait récemment entretenu avec des anthropologues

Bobic, ancien directeur sportif de l’Eintracht, a lui aussi salué l’interaction de Kovac avec l’équipe, marquée par un mélange de rigueur et de décontraction. Selon kicker, l’actuel entraîneur du BVB aurait récemment rencontré des anthropologues « de sa propre initiative » afin de pouvoir transmettre ses messages aux joueurs de différentes manières, en fonction de leurs origines culturelles.

« Ce qui m’a impressionné, c’est qu’il explore sans cesse de nouvelles voies, qu’il s’informe et se laisse inspirer », a déclaré Bobic, aujourd’hui directeur sportif du Legia Varsovie. « Je me souviens qu’à l’époque, à Francfort, il avait fait venir des nutritionnistes et changé l’alimentation. C’était presque trop, à la fin les joueurs avaient l’impression de ne manger que de l’herbe et plus de viande, et un Argentin comme David Abraham est devenu un peu agressif (rires). »

La question de savoir à quel point la réussite actuelle du BVB est vraiment durable cette saison recevra ses premières réponses pour Kovac dans les semaines à venir. Rien qu’en octobre, sept rencontres sont au programme, à commencer par le match à domicile de la 5e journée de Bundesliga vendredi soir prochain contre le Werder Brême.

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