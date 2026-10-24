L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a parcouru la moitié du chemin vers un nouvel exploit avec le club, après l'avoir conduit à une victoire palpitante sur Al-Qadsiah sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes vendredi soir dans le cadre de la onzième journée de la Saudi Pro League.

Les trois points n'ont pas été le seul gain d'Al-Hilal dans cette rencontre difficile, car la victoire a apporté un chiffre remarquable à son entraîneur italien, qui continue d'étoffer son bilan avec l'équipe depuis sa prise de fonctions, alors que la lutte pour la tête du championnat s'intensifie.

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Avec ce succès, Inzaghi a atteint sa 50e victoire avec Al-Hilal dans les différentes compétitions nationales et continentales, en 66 matches disputés à la tête de l'encadrement technique de l'équipe, se rapprochant de la barre des cent victoires après en avoir parcouru la moitié du chemin.

Au cours de ces 66 matches, l'entraîneur italien n'a connu la défaite qu'à 3 reprises, tandis que 12 rencontres se sont soldées par un match nul, selon les chiffres de son bilan avec Al-Hilal, un total qui reflète le grand nombre de victoires qu'il a obtenues durant sa période avec l'équipe.

Le total de victoires d'Inzaghi aurait pu grimper à 51 succès si l'on comptabilisait la qualification aux dépens d'Al-Ahli en demi-finale de la précédente édition de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, mais cette rencontre s'est jouée aux tirs au but sur le score de 5-4, et elle n'entre donc pas dans le décompte des victoires obtenues dans le temps réglementaire des matches.

Sur le plan du classement du championnat, la victoire a offert à Al-Hilal la tête de la Saudi Pro League après avoir porté son total à 27 points, bien qu'il dispose d'un match en retard, l'équipe poursuivant ainsi sa progression dans la course au titre, tandis qu'Inzaghi se rapproche progressivement du cap de la 100e victoire, un nouveau défi qu'il cherche à atteindre avec le club.