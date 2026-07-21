Six sélections issues de trois continents différents ont validé leur participation à la phase finale de la Coupe du monde 2030, quatre ans complets avant le coup d'envoi du tournoi, grâce à leur lien direct avec l'organisation et l'accueil des matches dans le cadre de cette édition historique qui célébrera le centenaire du lancement de la toute première compétition mondiale de football.

Les trois sélections hôtes du tournoi, à savoir l'Espagne, le Maroc et le Portugal, ont assuré leur qualification directe pour la phase finale sans avoir à disputer les éliminatoires continentales qualificatives, après que leur candidature commune a été retenue pour organiser le plus grand événement footballistique de la planète, conformément à la tradition en vigueur qui accorde aux pays hôtes le droit de participer automatiquement au tournoi.

Aux côtés du trio hôte européen et africain, trois sélections d'Amérique du Sud ont réussi à réserver leur place de manière anticipée en phase finale, en l'occurrence l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, bien que leur candidature commune n'ait pas remporté l'organisation de l'intégralité du tournoi, en vertu d'une décision exceptionnelle prise par la Fédération internationale de football (FIFA) accordant à chacun de ces trois pays le droit d'accueillir un match d'ouverture dans le cadre des célébrations officielles du centenaire de l'organisation de la première édition de la Coupe du monde, qui s'était tenue dans la capitale uruguayenne Montevideo en 1930.

Cette décision historique de la Fédération internationale s'inscrit dans une démarche d'hommage au continent sud-américain, qui a vu naître la première compétition mondiale il y a un siècle. Ainsi, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay accueilleront chacun un match d'ouverture célébratif sur leur sol avant que le tournoi ne se transporte entièrement vers les continents européen et africain pour la disputer des matches restants.

Avec cette qualification anticipée, ces six sélections deviennent les premières officiellement présentes lors de l'édition 2030, dont le format d'organisation définitif et le nombre de sélections participantes font toujours l'objet de discussions approfondies dans les couloirs de la Fédération internationale de football, notamment à la lumière de propositions sérieuses évoquant la possibilité d'un élargissement sans précédent du tournoi à 64 sélections au lieu de 48.