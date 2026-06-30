La star norvégienne Erling Haaland a poursuivi sa série de records avec sa sélection en inscrivant son premier but en Coupe du monde, mardi soir, lors des huitièmes de finale face à la Côte d’Ivoire.

Alors que la rencontre se dirigeait vers un nul 1-1, le but de la victoire (2-1) est intervenu à la 86^e minute, offrant à la Norvège son billet pour les huitièmes de finale, où l'attend le Brésil.

Avec son but d’aujourd’hui, Haaland prolonge sa série à 13 matchs consécutifs avec au moins une réalisation, portant son total à 25 buts sur cette période.

Au cours de ses treize sorties, il a inscrit cinq buts contre la Moldavie, un triplé face à Israël, un doublé contre l’Estonie, puis un autre contre l’Italie, avant d’ajouter deux réalisations contre l’Irak et deux supplémentaires contre le Sénégal, pour conclure par son coup d’envoi victorieux ce soir.

Grâce à cet exploit, Haaland devient le joueur ayant atteint le plus rapidement les 60 buts internationaux, en seulement 53 matchs, selon Bleacher Report et CBS Sports.

Par ailleurs, la Norvège reste invaincue lorsque son attaquant trouve le chemin des filets : la série de victoires s’étend désormais à 16 matchs consécutifs.

Avec cinq réalisations au compteur dans cette Coupe du monde, il devient par ailleurs le meilleur buteur norvégien sur une même édition, enrichissant sa collection de records à une vitesse vertigineuse.