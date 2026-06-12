À la veille du match de la Coupe du monde, Ronald Koeman reçoit une information cruciale au sujet de Bart Verbruggen

À la veille de son entrée en lice dans la Coupe du monde, l’équipe des Pays-Bas a enregistré le retour à l’entraînement de son gardien Bart Verbruggen. Le portier s’était blessé à la hanche lors de la rencontre amicale face à l’Ouzbékistan (2-1) et avait manqué plusieurs séances.

Contre l’Ouzbékistan, le gardien avait dû quitter ses partenaires en raison d’une douleur à la hanche. Plus tôt dans la semaine, le sélectionneur Ronald Koeman s’est dit confiant quant à la disponibilité de Verbruggen pour le match contre le Japon, sans pouvoir encore fournir de confirmation définitive.

Cette semaine, il a manqué les séances collectives et suivi un programme individuel à Kansas City, tandis que Mark Flekken (Bayer Leverkusen) et Robin Roefs (Sunderland) travaillaient en duo avec l’entraîneur des gardiens, Patrick Lodewijks.

Vendredi, il a finalement fait son retour sur la pelouse du centre d’entraînement du KC Current, où les Oranje ont travaillé à huis clos. Tous les signaux indiquent qu’il sera bien titulaire contre le Japon.

L’entraînement s’étant déroulé à huis clos, sa présence dans les cages dimanche n’est pas encore actée. Ronald Koeman n’a pas encore désigné publiquement son deuxième gardien, mais Mark Flekken apparaît comme le candidat le plus probable.

Selon NU.nl, Koeman aurait déjà informé Flekken et Roefs, mercredi, de son choix pour le poste de numéro 2, sans toutefois le rendre public.

Dimanche, les Néerlandais entameront la Coupe du monde à 22h00, heure néerlandaise, face au Japon, avec l’ambition de décrocher leurs trois premiers points sur la pelouse de l’AT&T Stadium.