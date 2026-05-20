À la veille du match de barrage, Dick Lukkien salue le talent de la pépite de l’Ajax : « Un joueur d’une classe incroyable. »

Dick Lukkien, l’entraîneur du FC Groningen, porte une très haute opinion de Dies Janse, comme le révèle un long entretien accordé à Voetbal International. Prêté par l’Ajax cette saison, le jeune attaquant affrontera son club formateur jeudi en barrages.

Que pense Lukkien de Janse ? « Il est excellent, je trouve que Dies est un joueur d’une classe incroyable », répond-il. « J’ai eu la chance de travailler avec beaucoup de bons joueurs et Dies en fait sans aucun doute partie. Quand on arrive ici à 19 ans et qu’on montre dès le premier jour – ce qui, pour lui, était un match à l’extérieur contre le PSV – ce dont on est capable, c’est qu’on a vraiment quelque chose dans le ventre. »

« Il s’est beaucoup amélioré au fil de la saison et fait preuve d’un état d’esprit irréprochable : il veut toujours donner le maximum, jour après jour, et c’est essentiel. Dies n’est presque jamais satisfait et en veut toujours plus. »

Lukkien est convaincu que l’avenir s’annonce prometteur pour son jeune élément : « Pour moi, c’est un futur joueur de haut niveau. Bien sûr, on va le perdre l’année prochaine. »

Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2029, il devrait logiquement retourner à Amsterdam l’été prochain. Selon des sources belges, le Club de Bruges s’intéresserait de près à son profil, même si cette information a été démentie par Mike Verweij de De Telegraaf.

Pour Janse, la rencontre de jeudi revêt un caractère particulier : il pourrait retrouver l’Ajax la saison prochaine et souhaite ardemment disputer l’Europe avec le club amstellodamois. « C’est spécial quand on y pense, mais en même temps je suis maintenant joueur de Groningen, donc je dois donner le maximum pour Groningen et c’est comme ça », déclare-t-il à RTV Noord.

« Je suis désormais joueur de Groningen, je dois donc m’assurer d’y gagner ma vie », insiste Janse. « Je ne sais pas encore où je jouerai la saison prochaine. Il est possible que je reste à Groningen et que je dispute des matchs européens. C’est une option. Je ne peux rien confirmer pour le moment. »