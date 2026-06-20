À quelques heures du match très attendu contre l’Espagne pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur grec Georgios Donis, à la tête de l’équipe nationale saoudienne, a essuyé de nouvelles critiques de la part de Saïd Al-Owairan, ancienne star et légende du football saoudien.

Les Verts s’apprêtent à défier les « Matadors » espagnols, deux jours après un précieux match nul 1-1 face à l’Uruguay, résultat qui a pourtant alimenté une vive polémique chez les supporters quant à la performance de l’équipe et à la gestion du match par Donis.

Ces derniers jours, le technicien hellène a essuyé des critiques de la part des supporters et des médias, nombreux étant ceux qui estiment que les Verts auraient pu décrocher les trois points face à l’Uruguay, si certaines décisions techniques n’avaient pas influé sur le déroulement de la rencontre.

Sur son compte officiel X, l’ancien international a appelé le staff technique à faire preuve de réalisme face au champion d’Europe, insistant sur la nécessité d’aligner les joueurs les plus en forme sans aucune concession, pour répondre aux attentes de millions de supporters saoudiens qui rêvent de voir leur équipe rester en course pour la qualification.

« J’espère que le staff technique sera à la hauteur de ses responsabilités, fera preuve de réalisme et n’aura pas de complaisance en alignant les joueurs les plus en forme et les meilleurs. Des millions de personnes soutiennent cette équipe nationale et tout le monde veut se réjouir et se qualifier, et ce n’est pas à chaque fois qu’on remporte la coupe. »

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L’ancienne star des Verts a même adressé une critique directe à Donis, estimant que l’entraîneur grec ne différenciait guère de son prédécesseur français Hervé Renard, ce qui traduit un scepticisme persistant quant à l’approche tactique actuelle de la sélection.

Il a également estimé qu’il valait mieux privilégier la rencontre face au Cap-Vert, potentiellement décisive pour la qualification, plutôt que de s’épuiser dans un duel à haut rythme contre l’Espagne.

Il a également appelé à se projeter vers l’avenir proche, rappelant que la Coupe d’Asie 2027, que l’Arabie saoudite accueillera, approche à grands pas, et demandant de donner leur chance à de nouveaux éléments, motivés et ambitieux, afin qu’ils se mettent en évidence au sein de la sélection lors de la prochaine phase.

Ces déclarations interviennent à un moment délicat pour la sélection saoudienne, qui vise un résultat positif contre l’Espagne – qu’il s’agisse de grappiller un point supplémentaire ou de créer l’exploit – afin de se rapprocher un peu plus des phases finales de la Coupe du monde 2026.