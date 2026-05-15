À la veille du Derby della Capitale, les supporters de l’AS Roma apprennent une nouvelle qui les touche droit au cœur

Stephan El Shaarawy quittera l’AS Rome à l’issue de la saison. Arrivé en 2016, l’attaquant avait été prêté entre 2019 et 2021 avant de faire son retour. Cette fois, il quitte définitivement le club.

Sur Instagram, l’attaquant a expliqué que son contrat arrivait à échéance et a officialisé son départ vendredi soir : « Il y a des endroits qui deviennent un chez-soi sans qu’on s’en rende compte. Et puis, un jour, on réalise que c’était bien plus que ça : les gens, les émotions, la vie. Pour moi, ces dix années ont été tout cela. »

L’ailier de 33 ans se dit reconnaissant pour son passage à la Roma et assure avoir forgé des souvenirs pour la vie. « Remporter la Ligue Europa Conférence nous a rapprochés et je garderai toujours cela en moi. »

L’AS Roma dispute encore deux matchs avant la fin du championnat : le Derby della Capitale contre la Lazio dimanche, puis la rencontre face à Hellas Vérone. « Le derby sera mon dernier match à domicile à l’Olimpico. Et il n’y a pas de meilleur match que celui-ci pour montrer sur le terrain tout ce que j’ai toujours recherché dans ce sport. »

Pour conclure, l’international italien remercie le club, ses coéquipiers, le staff et les supporters. « Je pars, mais une partie de moi restera ici. Car certaines histoires ne se terminent jamais vraiment ; elles changent simplement de forme.

Prêté par l’AC Milan en janvier 2016, il est rapidement devenu un élément clé, poussant la Roma à lever l’option d’achat à l’issue de la demi-saison. Après une parenthèse au Shanghai Shenhua en 2019, il est revenu en janvier 2021 pour un ultime chapitre romain.

L’AS Roma est toujours en course pour une place en Ligue des champions : elle doit terminer dans le top 4. Naples (70 points), la Juventus (68) et Milan (67) précèdent les Romains, qui comptent le même total que les Milanais.