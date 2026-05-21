À la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde, Ronald Koeman reçoit un signal très positif

Justin Kluivert a manifesté un grand émotion mardi après la rencontre Bournemouth-Manchester City (1-1). Le milieu offensif, capable aussi d’évoluer comme ailier, est entré en jeu à un quart d’heure de la fin et semble avoir définitivement surmonté ses problèmes de genou. « Vous n’imaginez pas à quel point je suis heureux. »

« Des larmes de joie », a-t-il confié à Mike Verweij (De Telegraaf), avant d’ajouter avec conviction : « Le sélectionneur peut compter sur moi. »

Initialement, il devait retrouver la pelouse le 9 mai contre Fulham, mais deux expulsions avant la mi-temps avaient contraint l’entraîneur à changer ses plans : « J’étais prêt, mais le scénario du match a parlé. J’ai dû attendre, et c’était frustrant, mais j’ai compris la décision. »

Le manager Andoni Iraola, qui quitte Bournemouth, l’a finalement lancé dans la bataille un peu plus d’une semaine plus tard. « Le fait qu’il m’ait fait entrer en premier contre Manchester City montre bien à quel point il veut que je participe à la Coupe du monde. Tout le monde à Bournemouth le fait d’ailleurs, car ils savent que je suis prêt à tout pour être présent au Canada, au Mexique et aux États-Unis. »

Malgré un rythme et un temps de jeu encore limités, il est convaincu de pouvoir apporter sa pierre à l’édifice lors de la Coupe du monde : « Je me sens en forme et fort. Mon genou ne me fait plus aucune douleur et mon esprit est libre. »

« Après mon opération, j’ai bien sûr craint de manquer le tournoi. Mais ma convalescence s’est déroulée exactement comme prévu », explique le joueur aux onze sélections avec les Oranje, qui espère suivre les traces de son père Patrick, auteur d’un parcours jusqu’en demi-finales de la Coupe du monde 1998.

« C'est le plus haut niveau du football. J'ai hâte d'y être. Les matchs de la Ligue des Nations contre l'Espagne m'ont convaincu que je peux jouer un rôle important. » En mars dernier, Kluivert s'est distingué lors du quart de finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne, avant que les Néerlandais ne soient éliminés aux tirs au but par les champions d'Europe.