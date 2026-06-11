À la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde, la FIFA a imposé une interdiction stricte au pays concerné

À la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde, la FIFA a une nouvelle fois fait usage de son autorité. Le maillot d’Haïti, jugé non conforme au règlement, a contraint le pays à présenter dans l’urgence une version révisée.

Le modèle initial, qui célébrait la bataille de Vertières de 1803 ayant assuré l’indépendance du pays, intégrait en effet le drapeau polonais.

Haïti y voyait le symbole d’une amitié vieille de plus de deux siècles, les soldats polonais ayant joué un rôle clé dans la lutte pour l’indépendance. La FIFA a tranché : le drapeau polonais ne peut pas figurer sur les maillots pendant la Coupe du monde.

Le maillot a donc été modifié pour respecter les règlements de la FIFA, et la sélection haïtienne a déjà disputé deux matchs amicaux avec cette version désormais refusée. Le fabricant a pour sa part assuré qu’il ne s’agissait pas d’une déclaration politique.

Haïti, de retour en Coupe du monde après plus de 50 ans d’absence, aligne dans son effectif Ruben Providence (Almere City), même si c’est Wilson Isidor (Sunderland) qui endosse le rôle de star.

Logé dans le groupe C, le sélection haïtienne défiera l’Écosse, le Brésil et le Maroc. Son premier match est programmé dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin, face aux Écossais.