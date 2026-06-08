À la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde, Infantino est assigné en justice

Michel Platini a décidé de poursuivre la FIFA et son président Gianni Infantino en justice, comme cela a été annoncé lundi. Le dirigeant français, qui a passé au total treize ans au sein de l'instance dirigeante du football mondial, estime avoir été délibérément mis à l'écart lors de l'élection présidentielle de 2015.

En 2015, l’instance a été vivement critiquée pour des faits de corruption et d’autres malversations qui ont perduré pendant des années. Plusieurs dirigeants ont été arrêtés, mais Sepp Blatter est resté hors de cause. Le président de l’époque s’est montré combatif avant de démissionner quelques jours plus tard.

À l’époque, Platini s’était activement préparé pour lui succéder, mais le duo fut poursuivi pour corruption. Il y a onze ans, Blatter aurait versé plusieurs millions d’euros à Platini, alors président de l’UEFA, au nom de la FIFA. En 2025, les deux dirigeants ont finalement été acquittés.

Finalement, c’est Infantino qui a grimpé les échelons, passant du poste de secrétaire général à celui de président. Des années plus tard, cette situation reste en travers de la gorge de Platini. L’ex-international a donc mandaté ses avocats pour déposer une plainte pénale et civile, selon un communiqué de presse.

Il considère que l’instance mondiale est responsable du préjudice subi et réclame l’ouverture d’une enquête pénale sur les personnes ayant manœuvré pour l’écarter de la course à la présidence en 2015. Il vise nommément Infantino, Marco Villiger (directeur juridique de la FIFA de 2007 à 2016), Domenico Scala (président de la Commission d’audit et de conformité de 2013 à 2016) et plusieurs magistrats suisses.

Outre une enquête approfondie, il réclame une compensation financière pour le préjudice subi. La FIFA et Infantino, plongés dans les préparatifs de la Coupe du monde, n’ont pas encore réagi aux intentions de Platini.