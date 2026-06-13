À la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde du Maroc, Geert Wilders a publié un tweet injurieux et grotesque

Samedi, Geert Wilders a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux en commentant une photo des joueurs de l’équipe nationale marocaine. Le leader du PVV a réagi à une image les montrant en train de prier ensemble sur la pelouse après avoir marqué un but.

Sous le cliché, il n’a laissé que deux mots : « F*ck Allah ». Immédiatement, le message a déclenché une vague de réactions sur X.

Le timing de ce tweet est significatif : le Maroc affronte le Brésil dans la nuit de samedi à dimanche pour son premier match de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.











