À la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde, Didier Deschamps tire la sonnette d’alarme : « Les signaux d’alarme retentissent. »

Le sélectionneur français Didier Deschamps met en garde contre la surcharge de travail des joueurs. Dans un entretien accordé au WELT am SONNTAG, il affirme que le calendrier footballistique, de plus en plus chargé, commence à faire des ravages. Selon lui, l’élargissement de la Coupe du monde n’arrange rien.

Il tire donc la sonnette d’alarme : « Les signaux d’alerte retentissent depuis un certain temps déjà. Le calendrier a toujours été surchargé pour un joueur de haut niveau, mais aujourd’hui, il y a encore plus de matchs », prévient-il.

La Coupe du monde 2026, qui marquera l’entrée en lice de 48 équipes en phase finale, et l’augmentation du nombre de rencontres en Ligue des champions accroissent encore la charge. « Le risque d’épuisement professionnel est donc incontestable », assène-t-il.

Selon lui, cette charge croissante se traduit de plusieurs manières : « Les périodes de récupération des joueurs sont plus courtes, et les phases de préparation aux compétitions le sont tout autant », analyse Deschamps.

« On sait désormais calculer la fatigue physique d’un joueur, mais l’état mental reste impossible à mesurer, or il est déterminant dans notre sport », poursuit le sélectionneur des Bleus.

Il anticipe aussi des difficultés logistiques lors de la Coupe du monde : « Il faudra encore surmonter des phases marquées par de nombreux contretemps », explique-t-il, en référence aux déplacements et aux conditions climatiques. « Par exemple, en raison des températures et des longs trajets. »

Les Bleus entameront la Coupe du monde le 16 juin face au Sénégal, à New York.